Al Ittihad'ın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, tam bir ay süren gol orucunu Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki en sevdiği kurbana karşı bozdu.

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Al Ittihad, bugün cuma günü karşı karşıya geldiği Neom'u 1-0 mağlup etti . Karşılaşma, Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 13. haftasında oynandı.

En-Nesyri maça yedek kulübesinde başladı. Al Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Fissing, ilk 11'de onun yerine Nijeryalı forvet George Ilenikhena'yı tercih etti.

Ancak Alman çalıştırıcı fazla beklemedi. İkinci yarının başında Nijeryalı golcüyü oyundan alarak yerine En-Nesyri'yi sahaya sürdü ve bu hamle maçın gidişatını tamamen Al Ittihad lehine çevirdi.

Faslı forvetin hareketliliği Neom savunmasını büyük ölçüde rahatsız etti. En-Nesyri birçok kez gole yaklaştı, ancak son vuruşlarında isabet bulamadı.

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Beklenen an 75. dakikada geldi. Cezayirli orta saha Houssem Aouar'ın uzun ara pasıyla kafa vuruşu yapan Youssef En-Nesyri, topu konuk ekibin ağlarına göndermeyi başardı.

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Hakem önce Faslı golcünün ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti, ardından VAR ile iletişime geçti ve video incelemesi En-Nesyri'nin golünün geçerli olduğunu doğruladı.

Bu gol Youssef En-Nesyri için ayrı bir önem taşıyordu, zira Al Ittihad formasıyla gerek Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde gerekse AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te tam bir ay süren gol orucunun ardından geldi.

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En-Nesyri son golünü 26 Ekim'de, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının üçüncü haftasında Özbek ekibi Neftçi'nin sahasında 2-1 kazanılan maçta atmıştı.

29 yaşındaki golcü o tarihten bu yana Roshn Ligi'nde Al Diriyah ve Abha'ya, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise BAE ekibi Al Ain ile Özbek temsilcisi Pakhtakor'a karşı olmak üzere 4 maçta forma giydi, ancak bu maçlarda gol bulamadı.

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Youssef En-Nesyri bu golle tüm kulvarlarda 9. golüne ulaşarak bu sezon Al Ittihad'ın en golcü oyuncusu oldu ve aynı sayıda gol atan Nijeryalı forvet George Ilenikhena ile eşitlendi.

Ancak Faslı golcü, özellikle Roshn Ligi'nde Nijeryalı rakibinin önünde bulunuyor: En-Nesyri ligdeki 8. golünü kaydederken Ilenikhena'nın gol sayısı 6'da kaldı.

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İlginç olan şu ki, Suudi Arabistan Ligi'nin yayıncısı “Thmanyah” kanallarına göre En-Nesyri'nin Roshn Ligi'ndeki 8 golünün 4'ü oyuna yedek kulübesinden girdiği maçlarda geldi. Bu da onu Alman teknik direktör Jens Fissing'in planlarında bir altın yedek hâline getiriyor.

Bunun yanı sıra istatistik şirketi “Opta”ya göre bu gol, Faslı forvetin Neom ağlarına gönderdiği üçüncü gol oldu. Böylece Neom, En-Nesyri'nin geçen sezonun kış döneminde Al Ittihad'a gelmesinden bu yana Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki en sevdiği kurbanı hâline geldi.

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Neom, En-Nesyri'nin ikişer gol attığı Al Ettifaq, Al Faisaly ve Al Fayha ile arasındaki eşitliği bozmasıyla Faslı golcünün en sevdiği kurban oldu.

Youssef En-Nesyri'nin bu sezonun başından bu yana tüm kulvarlarda Al Ittihad'da etkileyici performans sergilediğini de hatırlatmak gerekir. Faslı golcü takımıyla çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.