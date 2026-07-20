Altın yağmuru İspanya’yı sular altında bırakıyor… Dünya Kupası zaferinin ardından rekor düzeyde kazanılan milyonların perde arkası

İspanya Milli Takımı’nın kazancı, 2026 Dünya Kupası’nı kaldırmakla sınırlı kalmadı; bu küresel başarı, İspanya Futbol Federasyonu, oyuncular ve sponsor şirketlere yansıyacak devasa ekonomik kazançlara da yol açtı. Bu başarı, finansal ve yatırım gelirleri açısından yeni bir dönemin başlangıç noktası haline geldi.

İspanyol “AS” gazetesi, İspanya Futbol Federasyonu’nun dünya şampiyonluğu karşılığında 50 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon avro) ödül alacağını, bunun yanı sıra milli takımın ticari değerinin artacağını ve turnuva başlamadan önce imzalanan sponsorluk ve reklam sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin de artacağını belirtti.

Gazete, bu şampiyonluğun uluslararası sponsorlar nezdinde İspanya markasını güçlendirmek için stratejik bir fırsat olduğunu da ekledi. Ortak şirketler, milyonlarca televizyon izleyicisi ve milli takımın dijital platformlarda yarattığı büyük ivme sayesinde yatırımlarından anında getiri elde edecekler; Bu durum, önümüzdeki dönemde yeni küresel ortaklar kazanma fırsatlarını da artıracaktır.

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"AS" gazetesi, İspanya Futbol Federasyonu'nda daha önce gündeme gelen mali kriz tartışmalarının artık geçmişte kaldığını belirtti. Federasyon, teknik ortağı Adidas'ın başı çektiği, İbro, Mapfre, Iberdrola, Halcón ve Movistar gibi büyük şirketlerin de yer aldığı bir sponsorluk ağı kurmayı başardı. Bu da federasyona Dünya Kupası'nı kazanmadan önce güçlü bir ekonomik temel sağladı.

Bu başarıdan sadece Federasyon yararlanmadı; gazete, oyuncuların Dünya Kupası zaferine ilişkin mali ödülün %45’ini, yani toplamda yaklaşık 19,67 milyon dolar alacağını belirtti. Bu rakam, 26 kişilik milli takım kadrosundaki her oyuncuya yaklaşık 756 bin avroya denk geliyor; bu tutara, milli takımla ilgili reklam kampanyaları ve sponsorluklardan elde ettikleri gelirler dahil değil.

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Gazete, İspanya milli takımının etkisinin yeşil sahaların sınırlarını aşarak bütüncül bir ekonomik ve sosyal proje haline gelmesiyle, İspanya Futbol Federasyonu’nun en önemli ticari itici gücü haline geldiğini vurgulayarak yazısını sonlandırdı. İspanyol futbolunun küresel konumunu güçlendiriyor ve Federasyona önümüzdeki yıllarda sponsorlar ve ticari ortaklarla daha fazla müzakere gücü kazandırıyor.