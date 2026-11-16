İngiltere taraftarları, dün pazar günü oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren UEFA Uluslar Ligi'nin altıncı haftasındaki maç sırasında İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'la alay etti.

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İspanya Milli Takımı, Madrid'de Harry Kane önderliğindeki İngiltere Milli Takımı karşısında heyecan dolu bir maçta 3-2 mağlup oldu.

Maç, Harry Kane'in Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ve yarışta üçüncü sırada yer alan Yamal'ı geride bırakarak Ballon d'Or ödülünü kazanmasından sadece birkaç hafta sonra oynandı.

Dünkü maçta Kane, Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda uzak direkte bulduğu kafa vuruşuyla kolay bir fırsatı harcadı; İngiltere Milli Takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı.

Ancak kazandığı penaltıyı başarıyla gole çevirip takımını ilk yarının bitimine hemen önce öne geçirdiğinde en iyi hâlindeydi.

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Ezri Konsa ve Ben White, devre arasının ardından ikinci ve üçüncü golleri kaydetti; ancak Elliot Anderson'ın gördüğü kırmızı kart gol yağmurunun kapısını araladı ve İspanya, Mikel Oyarzabal ile Nico Williams aracılığıyla karşılık verdi; ev sahibi takım beraberlik sayısını almanın eşiğinden döndü.

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"The Sun" gazetesine göre maçın oynandığı statta İngiltere taraftarları tarafından birçok tezahürat yapıldı; bunların başında "Harry Kane, dünyanın en iyisi" geliyordu. Yamal'a ise "Senin Ballon d'Or ödülün nerede?" diye seslendiler.

İzleyicilerden biri şu yorumu yaptı: "İspanya-İngiltere maçı aslında Lamine Yamal ile Harry Kane arasında Ballon d'Or'u kimin hak ettiğini kanıtlama mücadelesi."

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Maçtan önce Rice, Yamal'ın birçok Ballon d'Or ödülü kazanacağını öngördü, ancak arkadaşını destekledi.

Şöyle konuştu: "Benim ve İngiltere'deki herkes için, sezonuna, rakamlarına ve kazandığı kupalara bakarsanız, Harry Ballon d'Or ödülünü hak ediyordu. O maçlarda ortaya koyduğu performans biçimi, sadece goller değildi; maçın adamı unvanını hak eden bir performans ve kimi zaman yılmaz bir kararlılıktı."

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Şöyle devam etti: "Her İspanyol oyuncunun 'Lamine' diyeceğini görüyorum. Lamine muhteşem bir oyuncu, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve birçok Ballon d'Or kazanacak; ancak bu seferki ödülü Harry'nin kazanmasının doğru olduğunu düşünüyorum, fazlasıyla hak etti."

İspanya taraftarları da sözlü atışmalara hazırdı; Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham dışında her İngiliz oyuncuyu yuhaladılar.

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İngiltere taraftarları da daha önce, UEFA Uluslar Ligi maçından önce rakiplerine yönelik Dünya Kupası takdim töreni sırasında yuhalama sesleri çıkarmıştı.

İspanya'nın serisi sona erdi

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Hatırlatmak gerekirse, 3-2'lik yenilgi İspanya'nın 43 maçlık mağlubiyetsiz serisine son verdi ve bu, teknik direktörün "La Roja"yı çalıştırdığı 55 maçtaki üçüncü yenilgisiydi.

Bu süreçte İspanya üç kupa kazandı: 2023 UEFA Uluslar Ligi, 2024 Avrupa Uluslar Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası.

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İlk yenilgi ikinci maçlarında gelmişti. 28 Mart 2023'te Scott McTominay iki gol kaydederek Avrupa Uluslar Şampiyonası elemeleri kapsamındaki bir maçta İskoçya'ya Hampden Park'ta 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Yaklaşık bir yıl sonra, 22 Mart 2024'te Daniel Muñoz'un golü, Londra Olimpiyat Stadı'nda Kolombiya'ya karşı oynanan hazırlık maçını belirledi (0-1).