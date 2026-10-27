Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, iki büyük Çinli şirketle olan sözleşmelerini kaybetti. Bunun nedeni, kendisinin merhum Çin lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı görüntülerin yer aldığı ve geniş çapta paylaşılan bir videonun Çin'de büyük bir öfke dalgası yaratması oldu. Mbappé, milli duygulara hakaret etmek ve tarihi sembollerle ilgili kabul edilebilir sınırları aşmakla suçlandı.

Fransız "RMC Sport" ağı, "Dongpeng" içecek şirketi ile "Mengniu" süt ürünleri şirketinin salı günü, Çin sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran ve geniş çapta paylaşılan videodaki kendisine atfedilen açıklamalara karşılık olarak Mbappé ile iş birliklerini sonlandırdıklarını duyurduğunu aktardı.

"Dongpeng" şirketi resmi açıklamasında, milli duygulara dokunan her türlü davranışı şiddetle reddettiğini belirterek bu tür davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını vurguladı ve Fransız forvetle her türlü iş birliğini derhal sonlandırdığını duyurdu.

"Mengniu" şirketi de kısa süre sonra benzer bir açıklama yaptı.

Krizi alevlendiren alaycı görsel

Kriz, Mbappé'nin internette kendisini en çok güldüren alaycı görseller hakkında konuştuğu bir videoya dayanıyor. Mbappé, yüzünün "Çinli diktatör" olarak nitelendirdiği bir kişinin yüzünün yerine yerleştirildiği bir montaj görsele işaret etti; bu ifadenin Mao Zedong ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Fransa Haber Ajansı'na bağlı dijital doğrulama servisleri başlangıçta videonun doğruluğunu teyit edemedi. Videonun yayılmasının ardından açıklamaları Çin'e ve halkına hakaret olarak değerlendiren eleştiriler arasında öfkeli tepkiler tırmandı.

Mbappé, Çin'de büyük bir popülariteye sahip. Çinli taraftarlar, ülke milli takımının 2002 edisyonundaki tek katılımından bu yana Dünya Kupası'nda yer almamasına rağmen dünya futbolunun yıldızlarıyla ilgili haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ancak tarihi kişiliklerle ilgili alaycı yorumlar, özellikle önde gelen siyasi sembollerle bağlantılı olduğunda ülkede özel bir hassasiyete yol açıyor.

Çin'de öfke ve Mbappé'nin hesap vermesine yönelik talepler

"Dongpeng" şirketinin Mbappé ile iş birliğini sonlandırdığı haberi, Çin'in "Weibo" platformunda en çok konuşulan konuların başına yerleşti; bazı kullanıcılar oyuncuya karşı yasal işlem başlatılması ve tazminat talep edilmesi çağrısında bulundu.

Bir kullanıcı, Mbappé hakkında yasal işlem yapılmadıkça iki şirketin ürünlerini bir daha satın almayacağını yazarken, başka bir kullanıcı açıklamalarını "son derece tehlikeli ve uygunsuz" olarak nitelendirerek kabul edilebilir sınırları aştığını belirtti.

Çinli spor sitesi "Dongqiudi" de paylaşılan videoyu eleştirerek açıklamaların Çin'e ve Çin halkına hakaret teşkil ettiğini ve ülkedeki futbol taraftarlarının duygularını incittiğini değerlendirdi.