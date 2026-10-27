Altın Top'u kazandıktan sonra Harry Kane: Teşekkürler Jose Mourinho

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, kariyerinde oynadığı rol nedeniyle eski teknik direktörü ve Real Madrid'in mevcut teknik direktörü José Mourinho'ya özel bir teşekkür mesajı iletmeyi ihmal etmedi.

Kane, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu olduktan sonra London Palladium'da yaptığı konuşmada, kariyerinin farklı aşamalarında gelişimine katkıda bulunan teknik direktörlerin adlarını andı.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı şunları söyledi: "Yolculuğum boyunca bana yardımcı olan bazı teknik direktörlere teşekkür etmek istiyorum ve eğer birini unutursam, çok özür dilerim."

Listede, Kane'i çalıştıran birçok önemli isim yer aldı. Bunların arasında Harry Redknapp, Mauricio Pochettino ve Antonio Conte'nin yanı sıra, İngiliz forveti Tottenham Hotspur'daki döneminde çalıştıran José Mourinho da bulunuyordu.

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Her biriniz hayatımın farklı aşamalarında gelişimimde önemli bir rol oynadınız ve her biriniz olmasaydınız bugün burada duruyor olmazdım."

Ve ekledi: "Çok şey öğrendim ve kendinizi en iyi insanlar ve teknik direktörlerle çevrelediğinizde, bu sizi daha iyi bir insan ve daha iyi bir oyuncu yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederim."

İngiliz forvet, daha önce de Tottenham'daki ortak dönemlerinde Portekizli teknik direktörle olan iyi ilişkisinden söz etmiş ve onun yönetimi altında en iyi maçlarından bazılarını ortaya koyduğunu belirtmişti.

Mourinho, 2019 ile 2021 yılları arasında Tottenham'da Kane'i çalıştırmış, bu dönemde İngiliz forvet hem gol atarak hem de oyun kurarak parladıktan sonra profesyonel yolculuğuna Bayern Münih'te devam etmişti.

Kane'in konuşması yalnızca teknik direktörleriyle sınırlı kalmadı; Ballon d'Or'u kazanmasının zorluklardan uzak olmayan uzun bir yolculuğun meyvesi olduğunun altını çizerek, başarının kolay gelmediğini ve zirveye ulaşmadan önce birçok engeli aşmak zorunda kaldığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda şunları söyledi: "Yolculuğum kolay ya da düz bir çizgi değildi, doğrudan zirveye ulaşan o çocuk değildim, zor anlar yaşamak zorunda kaldım ve kiralık olarak birçok deneyim ve transfer yaşadım, şu an sergilediğim en iyi seviyeye ulaşmak için mücadele etmek zorunda kaldım ve umarım yolculuğum başkalarına da biraz ilham verir."







