2026 Ballon d'Or yarışını Harry Kane karşısında kaybetmelerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Kylian Mbappé ve Lamine Yamal, İspanya Ligi'nin ekim ayının en iyi oyuncusu ödülü için yeni bir rekabetin içinde buldular kendilerini; bu, son ödül töreninde yaşadıkları hayal kırıklığının ardından ek anlamlar taşıyan bir mücadele.

La Liga, Real Madrid'in yıldızı Mbappé ile Barcelona'nın kanat oyuncusu Yamal'ı ödüle aday gösterdiğini açıkladı; aday listesinde ayrıca Real Sociedad oyuncusu Gonçalo Guedes, Atlético Madrid oyuncusu Alejandro Grimaldo ve Elche kalecisi Matías Dituro da yer aldı.

Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü, dünya futbolunun en öne çıkan bireysel ödülü yarışında kendisinin gerisinde kalan Mbappé ve Yamal'ı geride bırakarak kazanmıştı.

Mbappé ekim ayında gol üstünlüğünü elinde tutuyor

Mbappé, ekim ayında İspanya Ligi'nde üç maçta dört gol kaydederek ayın oyuncusu yarışına güçlü rakamlarla girdi ve Real Madrid forması altında formunu sürdürdü.

En parlak anları, Sevilla karşısında ikili gol atması, ardından Spotify Camp Nou'da Real Madrid'in 2-1 kazandığı Clásico'da Barcelona'nın filelerine bir ikili gol daha kaydetmesiyle geldi.

Bu gollerle Fransız forvet, bu sezon İspanya Ligi'ndeki hanesini 11 gole yükseltti; buna iki de asist eklenince toplam katkısı 13 gole ulaştı ve 13 gol kaydeden Barcelona yıldızı Raphinha'nın ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada yer aldı.

Mbappé'nin golleri, Real Madrid'in ekim ayında ligde üst üste üç galibiyet almasına ve lider Barcelona ile aradaki farkı üç puana indirmesine yardımcı oldu; böylece Real Madrid, şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde geri döndü.

Yamal dikkat çekici rakamlarla rekabet ediyor

Diğer tarafta Yamal, ekim ayında İspanya Ligi'nde üç maçta bir gol atıp iki gol hazırlayarak yarışa girdi; böylece ay içinde gollere doğrudan üç katkı yaptı.

Söz konusu dönemde gol ve doğrudan katkı sayısı bakımından Mbappé üstün gelse de, Yamal'ın adaylığı, Barcelona ile hücum rolü ve bireysel ödüller için verdiği rekabet çerçevesinde, onun müsabakanın en öne çıkan yıldızları arasındaki varlığını sürdürdüğünü yansıtıyor.

Sezonun tamamında Yamal, İspanya Ligi'nde sekiz gol atıp altı asist yaparak toplam 14 gol katkısına ulaşırken, Mbappé 11 gol ve iki asistle toplam 13 katkı yaptı.

Ballon d'Or'un ardından telafi fırsatı

Ayın oyuncusu ödülü, büyük ödülün geçen sezon Real Madrid ve Barcelona yıldızlarının sergilediği seviyelere rağmen Kane'e gitmesinin ardından, bu ikili için Ballon d'Or kaybını telafi etmek adına yeni bir fırsat oluşturuyor.

Yamal, en iyi genç oyuncu için verilen Kopa Ödülü'nü kazanmıştı; Mbappé ise daha önce eylül ayındaki ayın oyuncusu ödülünü Raphinha'ya kaptırmasının ardından, golcü formunu yeni bir bireysel ödüle çevirmeye çalışıyor.

Mbappé ekim ayı gol hasadında üstün gelirken, Yamal şu ana kadar sezon genelindeki toplam gol katkısında ufak bir avantaja sahip.

Real Madrid ile Barcelona arasında İspanya Ligi'nin zirvesi için rekabet sürerken, ödülün sahibi açıklanana kadar bu mücadele de açık kalmaya devam ediyor.