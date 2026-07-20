Altın Top'u hak ediyor mu? Paris, Fabian Ruiz'in muhteşem sezonunu kutluyor

Paris Saint-Germain kulübü, İspanyol yıldızı Fabián Ruiz’i, futbol kariyerinin en başarılı sezonlarından birinin perdesini kapatmasının ardından kutladı. Ruiz, İspanya milli takımıyla Arjantin’i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Fransız kulübü, oyuncunun İspanya milli takım formasıyla çekilmiş, sezon boyunca kazandığı kupalarla çevrili bir fotoğrafını paylaştı ve bu fotoğrafa, orta saha oyuncusunun tarihi bir yılda elde ettiği olağanüstü başarıları vurgulamak amacıyla “WON IT ALL” (Her Şeyi Kazandık) ifadesini ekledi.

Fabian, Dünya Kupası şampiyonluğuyla yetinmedi; Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi, Fransa Kupası, Şampiyonlar Ligi, Fransa Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa’yı kazandıktan sonra, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı da kazanarak sezonu muhteşem bir kupa koleksiyonuyla tamamladı.

İspanyol orta saha oyuncusu, uluslararası düzeyde de rekorlar kırmaya devam etti; İspanya milli takım formasıyla 50 maça çıkıp hiç yenilgi tatmadan bu rakama ulaştı. Bu olağanüstü rakam, son yıllarda “La Roja”da oynadığı etkili rolünü yansıtıyor.

Dünya Kupası şampiyonluğu, Fabián’ın tarihe adını yazdıran tek başarı değildi; 2026 yılında aynı yıl içinde hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası şampiyonluklarını bir arada kazanan tek oyuncu olarak, bu başarıya imza atan sınırlı sayıdaki yıldızdan oluşan tarihi listeye katıldı. Bu liste arasında Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira ve Raphaël Varane gibi isimlerin yer aldığı tarihi bir listeye katıldı.

Fabian Ruiz’in sergilediği olağanüstü sezon, hem bireysel parlaklığını hem de kulüp ve milli takımla en önemli şampiyonlukları kazanmada belirleyici katkılarını bir araya getirmesinin ardından, Altın Top Ödülü’nün en önde gelen adayları arasında yer almaya layık olup olmadığı konusunda tartışmaları alevlendirdi.

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