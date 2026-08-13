Altın Top’ta Kvaratskhelia için oran düştü ama Süper Kupa’daki gol dengeleri altüst etmedi: Kane hâlâ favori

Avrupa Süper Kupası'na yön veren bir başka sihirli dokunuş, Khvicha Kvaratskhelia'yı Altın Top'a biraz daha yaklaştırdı, ancak dengeleri sarsmaya yetecek kadar değil. Kupa resmî olarak en prestijli ve en çok arzulanan bireysel ödülün değerlendirmelerinde hesaba katılmasa da, Aston Villa'ya karşı attığı müthiş golün eski Napoli oyuncusunun hedeflerini yeniden canlandırmaya katkı sağlayabileceği kaçınılmaz. Özellikle de Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ni mutlak başrol oyuncularından biri olarak kazandığı bir sezonda.





Nitekim Better ve Betpassion'ın bahis analistlerinin değerlendirmelerine göre Kvara'nın Altın Top oranı, birkaç hafta önceki 12,00'ye kıyasla 5,00 ile 8,00 arasına geriledi. Sert bir düşüş olsa da, söylendiği gibi, sıralamayı altüst etmiyor. En ön sırada ise büyük favori olarak 1,90'lık oranla Harry Kane yer almaya devam ediyor. Kvaratskhelia'nın yanı sıra dünya şampiyonu İspanyollar Lamine Yamal (4,00) ve Rodri (6,00) ile Kylian Mbappé'nin 7,50'lik oranı da listede, ancak rakipler biraz daha geride kalıyor.