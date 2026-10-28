Dünya, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasının ardından Bayern Münih'e ek bir fatura gelmesini beklerken, gerçek herkesi şaşırtacak şekilde ortaya çıktı: Tottenham'dan gelen İngiliz yıldızın Bavyeralı dev ile olan sözleşmesi, "Ballon d'Or" ile taçlanması halinde ek bir maliyet içeriyor mu?

Harry Kane, Kylian Mbappe ile yaşadığı çetin ve doğrudan rekabetin ardından kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. İngiliz oyuncu, oylamada son derece küçük bir farkla kazandığı bu yarışta, son anlara kadar en güçlü aday olan Fransız yıldızın elinden en değerli ödülü aldı.

Son yılların en büyük futbol transferlerinden birini ilgilendiren bir gelişmede, Harry Kane'in 2023 yılında 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e gerçekleşen transferinin, Ballon d'Or ödülünü kazanmasına bağlı herhangi bir prim şartı içermediği teyit edildi.

"Sky Sport" kanalının açıkladığına göre, Bavyeralı kulüp, büyük yıldız transferlerinde yaygın olanın aksine, bu bireysel başarı karşılığında Tottenham Hotspur kulübüne herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmayacak.

Bu tür şartlar transfer dünyasında "koşullu primler" olarak biliniyor ve yetenekli oyuncuların ve yıldızların transferlerinde neredeyse yaygın maddeler olup, bireysel ya da takımsal başarıların elde edilmesi halinde milyonlarca euroluk ek ödemelere yol açabiliyor.

Kane'in transferinde Ballon d'Or primi bulunmamasına rağmen, Bayern Münih ile olan sözleşmesi, ister Almanya Ligi ve Almanya Kupası gibi yerel kupalar olsun, ister başta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere kıtasal kupalar olsun, kupaların kazanılmasına bağlı başka primler içeriyor.