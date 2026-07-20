Altın Top Ödülü: Dünya Kupası zaferi Yamal’ı zirveye taşıdı; Kane’e meydan okuyor, Rodri ise ikinci kez ödülü kazanmak için yarışıyor





İspanya’nın kazandığı Dünya Kupası, Altın Top ödülünün bahis oranlarını kırmızıya boyadı; Lamine Yamal, bu çok arzu edilen bireysel ödülü kazanmak için en önde yer alıyor. Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle yeteneğini tam olarak sergileyemese de, La Liga'yı domine ettiği Barcelona'nın yıldız oyuncusu, de la Fuente'nin takımının zaferinde hayati bir rol oynadı. Şimdi ise Snai ve William Hill’in bahis analistlerine göre Yamal, 2,75 ile 4,50 arasında değişen oranlarla Altın Top ödülünün en güçlü adayı konumunda. Böylece, Bayern Münih ve milli takımda toplam 72 gol atarak muhteşem bir sezon geçiren Harry Kane ile rekabet başlamış durumda; ancak bu, İngiltere’ye şampiyonluğu kazandırmaya yetmedi ve ülke üçüncü sırada kalmak zorunda kaldı: buna rağmen Kane, 2,50 ile 3,00 arasında verilen oranlarla Altın Top ödülü için hafif favori olmaya devam ediyor.

İspanya'ya gelince, kaptan Rodri'nin Dünya Kupası'nın tüm aşamalarında sergilediği muhteşem performans, orta saha oyuncusunun Altın Top ödülü bahis oranlarına girmesini sağladı: 2024'teki zaferin tekrarı 4,50 oranla bahis listesinde yer alıyor. Öte yandan, Dünya Kupası’nın gol kralı ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Kylian Mbappé için oran 6,00’a yükselirken, 39 yaşında yine Arjantin’in lokomotifi olan Lionel Messi’nin dokuzuncu Altın Top ödülü için oran 9,00’a çıktı.