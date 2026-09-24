Barcelona oyuncusu İngiliz Anthony Gordon, Fransız "France Football" dergisi tarafından 26 Ekim'de sahibini bulacak Ballon d'Or tartışmasına dahil oldu.

Gordon, İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane ile birlikte oynuyor; geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle'dan gelmesinin ardından ise İspanyol milli oyuncu Lamine Yamal'ın Barcelona'daki takım arkadaşı oldu.

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İngiltere'nin, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftası kapsamında önümüzdeki cumartesi köklü Wembley Stadı'nda konuk edeceği İspanya karşılaşması öncesinde Gordon, Kane ile Yamal arasından Ballon d'Or'u kazanacak ismi seçmesi yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Bana kalırsa ödül, başardıkları göz önüne alındığında ikisinden birinin olmalı."

Sözlerini "talksport" ağının aktardığı açıklamalarında şöyle sürdürdü: "Lamine'nin bu genç yaşta başardıkları ve dönüştüğü oyuncunun kalitesi inanılmaz! Şu anda tamamen başka bir seviyede."

Gordon şunları ekledi: "19 yaşındaki bir oyuncunun Lamine'nin yaptıklarını yapması çılgınca. Ama geçen sezondan bahsediyorsak, H 'Kane' herkes kadar güçlü bir gerekçeye sahip; çünkü sezonu tarihiydi. Attığı goller ve Dünya Kupası boyunca bize sunduğu şeyler... İkisinin de son derece güçlü sebepleri var. Bu yüzden ikisine de bol şans diliyorum."

Yamal, bu prestijli ödülü hak ettiğine dair bir ima yapmışken; Kane, kendisini diğer adaylardan daha üst bir konuma koymayı reddederek kararı oy verenlere bıraktı.











