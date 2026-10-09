Barcelona, cumartesi günü İspanya La Liga'nın sekizinci haftasında Spotify Camp Nou'da Getafe'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Barça, 21 puanla La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alırken Getafe 8 puanla 11. sırada bulunuyor.

İstatistik ağı "Opta", Barcelona'nın İspanya La Liga'da kendi sahasında Getafe'ye karşı oynadığı 21 maçta 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek hiç mağlup olmadığını aktardı.

Katalan ekibi, müsabakanın tarihinde kendi sahasında bir rakibe karşı hiç yenilmeden bundan daha fazla sayıda maç oynamamış durumda; tek istisnası ise 25 maçta karşılaştığı ve bu süreçte 18 galibiyet ile 7 beraberlik elde ettiği Elche.

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Getafe, İspanya La Liga'da deplasmanda Barcelona'ya karşı son 8 maçını kaybetti ve bunların son 4'ünde gol atmayı başaramadı. Bu seri, takımın birinci lig tarihinde Katalan kulübüne karşı kendi sahasında yaşadığı en kötü üst üste mağlubiyet serisini oluşturuyor.

Getafe ayrıca, 2026-2027 sezonunda İspanya La Liga'da deplasmanda oynadığı üç maçı da kaybetti ve bunların hiçbirinde gol atamadı. Bu, takımın müsabakadaki katılım tarihinde bir sezonda deplasmandaki ilk üç maçını, hiç gol atamadan kaybettiği ilk kez oluyor.

Barcelona, İspanya La Liga'da bu sezon şu ana kadar 31 gol kaydederek, müsabaka tarihinde bir sezondaki ilk 7 maçının ardından bir takımın elde ettiği ikinci en iyi gol üretimine ulaştı; 1940-1941 sezonunda ilk 7 maçında 40 gol atan Sevilla'nın ardından.

Opta şunu da belirtti: "Getafe oyuncusu Djene Dakonam, kulüple birinci ligde 311 maçla en fazla sayıda maç oynayan isim olup, müsabaka tarihinde takımın formasıyla 100 galibiyete ulaşan ilk oyuncu olabilir. Oyuncunun şu anda 99 galibiyeti bulunuyor."

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'da José Bordalás'a karşı oynadığı dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek hiç mağlup olmadı.

Flick, müsabakada bir başka teknik direktörle de bu kadar sayıda karşılaşıp hiç yenilmemiş değil; nitekim 6 farklı teknik direktörün her biriyle de 4'er maç oynayıp yenilgi yüzü görmedi.

Getafe teknik direktörü José Bordalás, İspanya La Liga'da deplasmanda Barcelona'ya karşı oynadığı sekiz maçta bir beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından hiçbir galibiyet elde edemedi.

Bordalás, müsabakada bir başka rakibe karşı deplasmanda galibiyet alamadan bundan daha fazla sayıda maç oynamadı; tek istisnası ise deplasmanda 8 maçta karşılaştığı, bunların birinde berabere kalıp 7'sini kaybettiği Atlético Madrid.