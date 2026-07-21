Altın madalya değerinde... Yamal, Dünya Kupası finalinin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı

İspanya Millî Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, La Roja'nın tango dansçıları karşısında şampiyonluğa ulaştığı 2026 Dünya Kupası finalinin ardından Arjantinli efsane Lionel Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı.

Final, futbol yıldızlarının iki farklı kuşağını bir araya getirmesiyle olağanüstü bir nitelik taşıdı; Arjantin tarafında Messi yer alırken, Yamal İspanya Millî Takımı'nın yeni neslini sahaya sürdü. Bu karşılaşma, dünya genelinde büyük bir taraftar ve medya ilgisi gördü.

Yamal maça on dokuz yaşında çıkarken, 39 yaşındaki Messi büyük olasılıkla Arjantin Millî Takımı'yla son duraklarından birini yaşıyordu. Böylece genç oyuncu, kendisini futbol dünyasının en büyük sahnesinde idolüyle yüz yüze buldu.

Bitiş düdüğünün ardından ve İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Yamal, Arjantinli efsaneye olan hayranlığını ve saygısını ifade etmek için Messi'nin yanına gitmeyi ihmal etmedi. Bu duygusal an, taraftarların ve medyanın dikkatini çekti.

Yamal, maçtan sonra aralarında geçen diyaloğu açıkladı ve Messi'nin kendisine, futbol kariyeri boyunca hafızasında kazınmış kalacak özel bir mesaj ilettiğini belirtti.

Barcelonalı yıldız, Marca gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bana yoluma devam etmemi ve geleceğin bizim kuşağımıza ait olduğunu söyledi."

Yamal, Messi'nin sözlerinin kendisi için taşıdığı değeri anlatırken şöyle ekledi: "Bu sözler, boynumda taşıdığım altın madalyanın değerine eşit."

Bu an, Messi ile Yamal'ı bir araya getiren simgesel ilişki göz önüne alındığında özel bir önem kazanıyor. İki yıldızın adı, yıllar öncesine dayanan ünlü bir görselle anılıyordu; bu görselde Messi, henüz bebek olan Yamal'la birlikte yer alıyordu. Aradan yıllar geçtikten sonra ikisi yeniden karşılaştı; ama bu kez saha içinde ve Dünya Kupası finalinde.

Messi maçtan kupayı kaybederek ayrılırken, Yamal kariyerinin bugüne kadarki en büyük başarısını kutluyordu. Bu, uzun yıllar boyunca dünya futboluna hâkim olan bir efsaneden, yeni nesle liderlik etmesi beklenen genç bir yıldıza meşalenin devrini simgeler gibiydi.

İki yıldızın maç sonrası duyguları farklı olsa da, Messi'nin sözleri, Arjantin kaptanını en büyük ilham kaynaklarından biri olarak gören Yamal'a açık bir destek mesajı taşıdı.

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