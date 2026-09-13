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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Altın lig çağırıyor: Başkentten gelen hediye İttihad'ı olağanüstü bir zirveye taşıyor

Al Ittihad
Al Riyadh - Al Kholood
Al Riyadh
Al Kholood
Premier Lig
Al-Shamal - Al Ittihad
Al-Shamal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

"Kaplanlar" tarihe geçebilecek mi?

İttihad kulübü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan bir hediye aldı ve bu hediye onu Roshn Ligi'nde olağanüstü bir zirveye taşıdı.

Suudi Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları, bugün pazar günü, Riyad'ın Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Riyad'ın El-Hulud'u 2-0 mağlup ettiği maçla sona erdi.

Bu mağlubiyet, El-Hulud'un bu sezon Roshn Ligi'nde aldığı ilk yenilgi oldu; takım geride kalan altı haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgiden kaçınmayı başarmıştı.

Böylece İttihad kulübü, bu sezon Roshn Ligi'nde ilk 7 haftanın ardından yenilgi almayan tek takım oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

"Kaplanlar" oynadıkları 7 maçın 5'inde galibiyet elde etti, 2 maçta ise berabere kaldı ve hiçbir yenilgi almadı. Takım, 17 puanla puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Hilal'in bir puan gerisinde bulunuyor.

İttihad, Suudi Ligi'nde alışılmadık ve olağanüstü bir başarı olan altın lig şampiyonluğuna ulaşmak için yenilgisiz serisini sürdürmeyi hayal ediyor.

Altın lig terimi, bir takımın hiçbir yenilgi almadan kazandığı şampiyonluğa verilen isimdir. Profesyonellik döneminde bu başarıyı yalnızca Hilal ve Şebab elde etmiştir; ancak "El-Zaim" bunu iki kez gerçekleştirerek tek başına öne çıkmaktadır.

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