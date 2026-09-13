İttihad kulübü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan bir hediye aldı ve bu hediye onu Roshn Ligi'nde olağanüstü bir zirveye taşıdı.

Suudi Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları, bugün pazar günü, Riyad'ın Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Riyad'ın El-Hulud'u 2-0 mağlup ettiği maçla sona erdi.

Bu mağlubiyet, El-Hulud'un bu sezon Roshn Ligi'nde aldığı ilk yenilgi oldu; takım geride kalan altı haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgiden kaçınmayı başarmıştı.

Böylece İttihad kulübü, bu sezon Roshn Ligi'nde ilk 7 haftanın ardından yenilgi almayan tek takım oldu.

"Kaplanlar" oynadıkları 7 maçın 5'inde galibiyet elde etti, 2 maçta ise berabere kaldı ve hiçbir yenilgi almadı. Takım, 17 puanla puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Hilal'in bir puan gerisinde bulunuyor.

İttihad, Suudi Ligi'nde alışılmadık ve olağanüstü bir başarı olan altın lig şampiyonluğuna ulaşmak için yenilgisiz serisini sürdürmeyi hayal ediyor.

Altın lig terimi, bir takımın hiçbir yenilgi almadan kazandığı şampiyonluğa verilen isimdir. Profesyonellik döneminde bu başarıyı yalnızca Hilal ve Şebab elde etmiştir; ancak "El-Zaim" bunu iki kez gerçekleştirerek tek başına öne çıkmaktadır.

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