Atletico Madrid, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün pazar günü konuk olduğu Real Sociedad'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet nağmesini yeniden yakaladı.

Atletico Madrid, La Liga'da Athletic Bilbao karşısında farksız üç golle mağlup olmuş, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-1 yenilmiş, bugün ise galibiyetlere geri dönmüştü.

Atletico'nun üç golünü Alejandro Grimaldo (84. dakika penaltı), Jonathan David (90. dakika) ve Giuliano Simeone (90+5) kaydetti.

Atletico Madrid, puanını 10'a çıkararak La Liga puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi; ikinci sıradaki Real Madrid'in 2 puan, lider Barcelona'nın ise 5 puan gerisinde yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanda kalarak 12. sırada kaldı.

Real Sociedad ile Atletico Madrid arasındaki maçın ilk yarısı, karşılıklı üstünlük anlarının yaşandığı, ev sahibinin hafif hâkimiyet kurduğu ve net fırsatların az olduğu dengeli bir bölümün ardından golsüz eşitlikle sona erdi.

En tehlikeli fırsatlar Real Sociedad adına, kornerin ardından Sucic'in kafa vuruşu ve Sergio Gomez'in serbest vuruşuyla oluştu; Atletico'nun fırsatları ise Hojlund'un kafa vuruşu ve Kang-in Lee'nin şutunu içeriyordu.

İkinci yarı da iki takım arasında dengeli başladı, ancak maçın sonu yaklaşırken Atletico Madrid beraberlikle ayrılmayı reddetti.

Atletico Madrid, ard arda 3 gol kaydederek kendisini La Liga'nın altın karesine taşıyan son derece değerli 3 puanı hanesine yazdırdı.

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