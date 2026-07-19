Altın gol… İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı

İspanya Milli Takımı, “New York New Jersey” Stadyumu’nda uzatmalara uzanan maraton gibi bir maçın ardından, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0’lık skorla mağlup ederek, tarihindeki ikinci kez dünya futbolunun zirvesine çıktı.

Maç, 106. dakikaya kadar golsüz berabere devam etti; ancak İspanya Milli Takımı, Arjantin savunmasının kilidini açarak “La Roja”ya dünya şampiyonluğunu kazandıran golü attı.

Maçın tek golü, Pedro Porro’nun ceza sahası içine gönderdiği mükemmel bir ortada, Nico Williams’ın kafayla Ferran Torres’e indirdiği topta geldi. Torres, topu sol ayağıyla güçlü bir vuruşla Arjantin kalecisinin ağlarına göndererek galibiyet golünü ve şampiyonluğu ilan etti.

Bu galibiyetle İspanya Milli Takımı, 2010 yılında Güney Afrika’da kazandığı ilk şampiyonluğun ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı, altın rekoruna ikinci yıldızını ekleyerek dünya futbolunun en büyük takımları arasındaki yerini pekiştirdi. Öte yandan, binlerce taraftar Driven Quest yarışmasında büyük ödülü kazanmaya bir adım uzaklıkta kaldı.

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