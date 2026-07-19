Altın gol.. İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı

İspanya Millî Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında uzatmalara sarkan maraton bir mücadelenin ardından değerli ve son dakika bir galibiyeti 1-0'lık skorla kaparak, tarihinde ikinci kez dünya futbolunun zirvesine oturdu. Karşılaşma "New York New Jersey" Stadı'nda oynandı.

Golsüz beraberlik, 106. dakikaya kadar mücadelenin gidişatına damgasını vururken, İspanya Millî Takımı Arjantin savunmasının şifresini çözmeyi başararak "La Roja"ya dünya şampiyonluğunu getiren golü kaydetti.

Tek gol, Pedro Porro'nun ceza sahasının içine gönderdiği isabetli ortada geldi. Topa yükselen Nico Williams, kafayla topu Ferran Torres'e indirdi. Torres ise sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu Arjantinli kalecinin ağlarına gönderdi ve galibiyet ile şampiyonluk golünü ilan etti.

Bu galibiyetle İspanya Millî Takımı, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Takım ilk şampiyonluğunu 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada elde etmişti. Böylece altın siciline ikinci yıldızını ekleyen İspanya, dünyanın büyük millî takımları arasındaki yerini pekiştirdi. Bu arada binlerce taraftar, Driven Quest yarışması kapsamında büyük ödülü kazanmaya bir adım kaldı.

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