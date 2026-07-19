Altın gol... İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kaldırdı

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında uzatmalara giden maraton bir mücadelenin ardından son dakikalarda kazandığı değerli galibiyetle rakibini 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya futbolunun zirvesine oturdu. Karşılaşma "New York New Jersey" stadında oynandı.

Golsüz beraberlik, 106. dakikaya kadar maçın gidişatına damgasını vururken, İspanya Milli Takımı Arjantin savunmasının şifresini çözmeyi başararak "La Roja"ya dünya şampiyonluğunu getiren golü kaydetti.

Tek gol, Pedro Porro'nun ceza sahasına gönderdiği isabetli ortaya yükselen Nico Williams'ın kafayla topu Ferran Torres'e indirmesiyle geldi. Topla buluşan Torres, sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve top Arjantinli kalecinin ağlarında yer buldu; böylece galibiyet ve şampiyonluk golü ilan edilmiş oldu.

Bu galibiyetle İspanya Milli Takımı, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. İlk şampiyonluğunu 2010'daki Güney Afrika edisyonunda kazanan İspanya, altın siciline ikinci yıldızını ekleyerek dünyanın büyük milli takımları arasındaki yerini pekiştirdi. Bu arada binlerce taraftar, Driven Quest yarışması kapsamında büyük ödülü kazanmaya bir adım uzaklıkta kaldı.

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