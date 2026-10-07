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Altın gecenin perde arkası: El Owais zaferin sırrını açıkladı ve bir sonraki hedefi belirledi

M. Al Owais
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Çarpıcı açıklamalar

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın file bekçisi Mohammed Al-Owais, Suudi Arabistan'ın "Hafız 27" olarak bilinen Körfez Kupası şampiyonluğunun perde arkasını anlattı ve taraftar desteğinin ve ailesinin dualarının oyuncuların baskıyı aşıp şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynadığını vurguladı.

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Al-Owais, şampiyonluğun ardından "Al-Kass" kanalları ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Anne babamızın, eşimin, çocuklarımın ve taraftarların duaları bize yardımcı oldu; Körfez turnuvalarında baskı büyük oluyor."

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi şunları ekledi: "Taraftarlarımız işi 10 dakikada halletti, ardından oyuncularımız 80 dakika boyunca sahaya hâkim oldu." Bu sözlerle, Birleşik Arap Emirlikleri karşısındaki final maçında taraftarların Suudi Arabistan'a verdiği desteğin büyük rolüne işaret etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek Hafız 27 şampiyonluğunu kazanmış ve kalesini gole kapalı tuttuğu dikkat çekici bir yolculuğun ardından kupayı kendi taraftarları önünde kaldırmıştı.

Al-Owais, sözlerini Suudi Arabistan Milli Takımı'nın gelecekteki hedeflerini belirleyerek tamamladı: "Asya Kupası'nı kazanmayı ve Dünya Kupası'na katılmayı umuyorum." Körfez şampiyonluğunun, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki turnuvalardaki hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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