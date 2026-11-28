İspanyol gazetesi Defensa Central, Real Madrid'in Deportivo Alavés'e 2-1 yenildiği maçın ardından Brahim Díaz'ı sert bir dille eleştirdi. Faslı oyuncu, teknik direktör José Mourinho'nun planlarında daha büyük bir rolü hak ettiğini kanıtlamak için umut bağladığı bu fırsatta ilk yarıda soluk bir performans sergiledi ve teknik ekibi sahada kalması gerektiğine ikna edecek katkıyı veremedi.

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Söz konusu gazete, Mourinho'nun Brahim Díaz'a Vinicius Junior ve Kylian Mbappé ile birlikte hücum üçlüsünde ilk 11'de forma şansı verdiğini ve Yan Diomande'yi yedek kulübesinde tuttuğunu yazdı. Ancak oyuncu kendisine duyulan güveni değerlendiremedi, ondan beklenen hücum etkisini ortaya koyamadı ve ikinci yarının başında oyundan alındı.

Gazete ayrıca Díaz'ın 45 dakika sahada kaldığını ve Kraliyet ekibinin hücum hattında ileri bir pozisyonda oynamasına rağmen kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemediğini belirtti. Faslı oyuncu 4 çalım denemesinin yalnızca 2'sinde başarılı olarak %50'lik bir başarı oranında kaldı ve bireysel girişimleri Alavés kalesini tehdit eden gerçek pozisyonlara dönüşmedi.

Gazete, oyuncunun sahada kaldığı süredeki istatistiklerine de dikkat çekti. Díaz topla 37 kez buluştu, 8 kez top kaybetti ve 2 kötü kontrol yaptı. Topla toplam 46,5 metre ilerlediği 5 taşıma denemesi bulunan oyuncu, 1 de faul kazandı.

Gazete, bu istatistiklerin Real Madrid'in hücum hattında görev alan bir oyuncudan beklenen süreklilik ve etkinlikten yoksun bir performansı yansıttığı görüşünde.

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Defensa Central'a göre Brahim Díaz'ın performansındaki en belirgin eksiklik, kale önündeki etkisizliğiydi. Oyuncu hareketlerini ve çalımlarını hücum tehdidine dönüştüremedi, Mbappé ve Vinicius'un yanında oynamanın avantajını pozisyon üretmek ya da ceza sahasına etkili biçimde yaklaşmak için kullanamadı. Böylece iki başarılı çalımı, ilk yarıda ortaya koyduğu en dikkat çekici katkı olarak kaldı.

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Mourinho'nun devre arasında Díaz'ı oyundan alma kararı, oyuncunun performansından memnun olmadığının açık bir göstergesiydi. Mourinho, ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Real Madrid'in hücum oyununu canlandırmak amacıyla Faslı oyuncu ile Aurélien Tchouaméni'nin yerine Bernardo Silva ve Yan Diomande'yi oyuna sürdü.

Gazete, haberini Brahim Díaz'ın bu maçta Mourinho'nun kadrosundaki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsatı tepTiğini belirterek bitirdi. Özellikle hücum mevkilerindeki sert rekabet düşünüldüğünde, Faslı oyuncunun ortaya koyduğu performansın Real Madrid hücumunda daha büyük bir rol talep etmeye yetmediğini vurguladı.

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Böylece oyuncu, ilk 11'de yer alabileceğini kanıtlamak için hocasının güvenini değerlendirmesi gereken bir dönemde Alavés karşısında kayda değer bir hücum katkısı sunamadan sahadan ayrıldı.