Vinicius Junior'a verilen 4 maçlık ceza nedeniyle Real Madrid, sol kanat bölgesi için yeni bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, Yan Diomande'ye ilk 11'de forma giymeyi hak ettiğini kanıtlaması için altın bir fırsat sunuyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Diomande bu mevkiye aday olarak öne çıkan isim haline geldi. Brezilyalı yıldızın Villarreal oyuncusu Saliba'nın saçını şoke edici bir biçimde tutmasıyla gündeme gelen tartışmalı olaydan önce bile Diomande, Vinicius'tan ışıkları çalmaya başlamıştı.

Artık önündeki yol açıldığına göre Diomande, tercih ettiği sol kanat bölgesinde oynamayı hak ettiğini teyit etme ve Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmak için ödediği 146 milyon euroyu haklı çıkarmaya başlama fırsatına sahip.

19 yaşındaki oyuncu şu ana kadar bir gol atıp bir de asist yaptı; ancak süre aldığı maçlar giderek artış gösterdi. Öyle ki pek çok ses, Vinicius'un yerine ona ilk 11'de yer verilmesini talep etmeye başladı.

El Clasico: Kendini kanıtlamak için mükemmel bir fırsat

Buna bağlı olarak, beklenenden daha fazla süre alması öngörülürken ve bunu engelleyecek herhangi bir gelişme yaşanmadığı sürece, 25 Ekim'de Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico, Diomande için yeteneklerini gösterme ve kendini kanıtlama adına mükemmel bir fırsat olacak. Bunun yanında onu Sevilla, Racing ve Valencia karşılaşmaları da bekliyor.

Böylece Real Madrid'in hesapları da yeni bir tercihler dönemine giriyor; ancak burada kararları taraftarlar değil, tavrını netleştirmek zorunda kalacak olan Mourinho verecek.



