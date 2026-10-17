Portekiz futbolunun geleceği parlak sağ kanat beki Daniel Bangaki, Benfica formasıyla dikkatleri üzerine çektikten sonra yeniden Barcelona'nın ilgi alanına girdi. Oyuncunun önümüzdeki yaz transferi için Newcastle United ve Manchester United ile de rekabet yaşanması ihtimal dahilinde.

Barcelona, 18 yaşındaki Daniel Bangaki'yi geçen sezon Benfica ile sergilediği performans boyunca takip etmiş ve Katalan kulübü genç oyuncuya ilgi göstermişti. Ancak Portekiz ekibi, 2031 yılına kadar uzanan ve 80 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli içeren sözleşmeyle oyuncunun geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket etti.

Bu hamlenin, Barcelona'nın sportif direksiyonunu yakın gelecekte savunma oyuncusuyla anlaşma fikrinden uzaklaştırması da doğaldı.

Birkaç ay sonra, Bangaki'nin Benfica'nın A takımında yerini sağlamlaştırması ve bireysel gelişimini sürdürmesiyle sağ bek yeniden Barcelona'nın gündemine döndü.

İspanyol "Sport" gazetesinin, transfer piyasası uzmanı gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı habere göre Katalan kulübü, Portekizli oyuncunun durumunu yakından izleyen kulüplerin başında geliyor.

Newcastle United ve Manchester United da önümüzdeki yaz oyuncuyla anlaşma olasılığını değerlendirmek üzere gerekli bilgileri topluyor.

Aynı kaynağa göre Benfica, 35 ile 40 milyon euro arasındaki bir bedel karşılığında masaya oturmaya hazır olabilir.

Bununla birlikte Portekiz ekibi, oyuncunun sezon boyunca sergileyeceği performansa bağlı olarak transfer bedelinin 50 milyon euroya kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bangaki şu ana kadar Benfica'nın A takımıyla yalnızca altı maç oynadı ve toplam 416 dakika sahada kaldı. Bu, Portekiz kulübünün belirlediği maddi talepleri şu aşamada haklı çıkarmaya yetmeyecek kadar sınırlı bir istatistik.

Acele etmeye gerek yok

Eric Garcia'nın istikrarı, Jules Koundé'nin güvenilir bir alternatif olarak bulunması ve ayrıca sağ bek bölgesinde João Cancelo ile Xavi Espart'a başvurulabilmesi, Barcelona'nın bu mevkide büyük bir adım atmadan önce beklemesine yol açıyor.

Hansi Flick, Martorell doğumlu Eric Garcia'dan büyük memnuniyet duyuyor; Fransız savunmacının da en iyi seviyesine dönerek ilk 11 için mücadele edebileceğine inanıyor. Bu da Deco'nun şu dönemde geleceği parlak bir oyuncu için ihaleye girmesini olası kılmıyor.Nitekim Barcelona'nın sportif direksiyonu son transfer dönemlerinde, yalnızca Flick'in kadrosunda hâlihazırda bulunan oyunculara kıyasla gerçek bir katkı sağlayabilecek futbolcular için büyük meblağlar harcamaya dayanan bir politika izledi.

Tam bu nedenle Barça geçen yaz hiçbir stoper transfer etmedi. Barcelona mali açıdan kademeli olarak toparlanmayı sürdürse de transfer piyasasında hâlâ büyük riskleri göze alabilecek durumda değil.

Yine de Deco ve ekibi, uygun bir fırsatın doğması ihtimaline karşı transfer piyasasındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Barcelona şu ana kadar Bangaki konusunda Benfica ile herhangi bir temas kurmadı; ancak Katalan kulübünün yetkilileri, Portekizli sağ bekin gelişimini Joan Gamper Spor Tesisleri'ndeki ofislerinden izlemeye devam edecek.



