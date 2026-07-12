Altın değerinde tavsiyelerle… Bellingham’ın annesi, Arjantin maçı öncesinde İngiltere’yi kurtarıyor

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, annesinin Norveç maçında sarı kart görmemesini nasıl sağladığını açıkladı; aksi takdirde Real Madrid’in yıldızı, önümüzdeki Çarşamba akşamı Arjantin ile oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçında cezalı olacaktı.

23 yaşındaki oyuncu, Pazar günü sabaha karşı Norveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta bir kez daha "Üç Aslanlar"ı kurtardı; galibiyetin iki golünü de atan Bellingham, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en önemli yıldızlarından biri olarak görülüyor. Norveç maçındaki iki golünün yanı sıra, son 16 turunda Meksika karşısında 3-2'lik galibiyette iki gol daha atarak takımını zafere taşıdı.

Ayrıca grup aşamasında Hırvatistan'a karşı bir gol, Panama'ya karşı da bir gol olmak üzere iki gol daha attı.

Bellingham, iki hafta önce 32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçın ilk yarısında sarı kart gördükten sonra, Norveç maçına bir maçlık cezaya sadece bir sarı kart uzaklıkta olarak çıktı.

Ancak şansına, Real Madrid yıldızı Miami’de sakinliğini koruyarak kart görmeden maçı tamamladı ve yarı finalde Arjantin karşısında normal şekilde forma giyebilecek.

Maç sonrası yaptığı açıklamada, annesinin bu konuda kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Bellingham gazetecilere şunları söyledi: “Annem tüm hafta boyunca bana dilime, hareketlerime, yüz ifademi ve duygularıma dikkat etmemi söyledi.”

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, "Sanırım tüm hafta boyunca bana sarı kart konusunda dikkatli olmam gerektiğini tekrarladı" diye ekledi.

Hakemin performansını överek şöyle devam etti: "Açıkçası, doğru şekilde oynadığınızda ve doğru dengeyi kurduğunuzda, dinlemeye hazır bir hakem varsa işler çok daha kolay hale geliyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuçta, bu sadece son derece rekabetçi bir futbol maçıydı ve neyse ki bunu atlatabildim.”