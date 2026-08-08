Altın çocuk mu? Al Ahly, Fenerbahçe'nin cevheri için Stuttgart ve iki İngiliz kulübüyle yarışıyor

Fenerbahçe'nin en dikkat çekici yeteneklerinden biri, mevcut transfer döneminde farklı kulüplerin oyuncunun hizmetlerini elde etmek için artan hareketliliği ışığında Suudi Al Ahli'nin ilgi odağına girdi.

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun ortaya koyduğuna göre, söz konusu oyuncu, daha önce adı İngiliz Ipswich Town ve Coventry City ile anılan, ayrıca Alman Stuttgart'ın da ilgisini çeken Fransız Sıddıki Şerif (19 yaşında).

Türk gazeteci YouTube üzerinden şunları söyledi: "Haberi ilk kez duyurduğumda da aynı şeyi söylemiştim: Sıddıki Şerif'i herhangi bir mali kayba uğramadan satın; hatta bu transferden kâr da elde edebilirsiniz."

Şöyle devam etti: "Daha önce Ipswich Town ve Coventry'nin oyuncuya ilgisini biz duyurmuştuk ve o gün başka bir bilgi de eklemiştim: İki ek teklif daha vardı; biri bir Suudi kulübünden, diğeri Alman Ligi'nden (Bundesliga). Birkaç gün önce de Alman kulübünün Stuttgart olduğunu, diğer takımın ise Suudi Al Ahli olduğunu ortaya çıkardık."

Türk gazeteci, Suudi Profesyonel Ligi'nde yabancı ve genç oyuncuların kaydına ilişkin kurallarda son dönemde yaşanan değişikliklerin, Sıddıki Şerif'i orada adeta "altın çocuk" ve bir numaralı stratejik hedef haline getirdiğine dikkat çekti; zira yeni kurallar, genç unsurların hizmetlerinden doğrudan yararlanmayı ve onların A takım ile filiz ve genç kategorileri arasında dağıtılmasını mümkün kılıyor. Bu da ifadesine göre, oyuncunun yeni bir deneyim yaşama ve kendisine düzenli forma şansı sağlayacak alanı arama fırsatlarını artırıyor.

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu kuralın değiştirilmesi sayesinde kulüpler artık alt kategorilerde hemen iki oyuncu, genç oyuncu yasası kapsamında ise A takımda iki oyuncu oynatabilecek. Bu da şu anda birçok kulübün elinde (A takımda) bulunan iki (genç) oyuncunun hesap dışı kalacağı (ya da yerlerine başkalarının getirileceği) anlamına geliyor."

Ayrıca oku: Salah şifre kelime: Hilal'in yıldızının Trabzon'a transferinin sonuçlanması için beklenen tarih

Ayrıca oku: Şaşırtıcı kazançlar ve hukuki hamle: Salah transferi 72 saatte dengeleri altüst etti