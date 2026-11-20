Jamal Musiala, iki aylık aranın ardından Bayern Münih'in cuma günü 1. FC Köln ile oynayacağı Bundesliga maçı için kadroya dönmeye hazırlanıyor. Fiziksel durumu ve yüksek bedelli sözleşmesi kulüp yöneticilerinin yoğun incelemesi altındayken teknik direktör Vincent Kompany, oyun kurucunun direncini güçlü sözlerle övdü.

Reklam

Musiala uzun süredir beklenen kadroya dönüşüne hazır

Jamal Musiala, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Bayern Münih'in cuma günü 1. FC Köln ile oynayacağı Bundesliga maçının kadrosuna dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Vincent Kompany, Almanya millî takım oyuncusunun eylül sonundaki millî takım ısınmaları sırasında yaşadığı uyluk kas lifi yırtığının iyileştiğini perşembe günü doğruladı.

"Jamal'ın nasıl mücadele ettiğini ve şu anda neler gösterdiğini önümüzdeki aylarda hepinizin daha fazla görmesini, bunları sahada da sergileyebilmesini umuyorum," diyen Kompany, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz bir zihinsel güç ve gerçek bir istek gösteriyor. Muhtemelen yarın kadroda olacak."

Yönetimin eleştirileri karşısında desteğini sürdürüyor

Musiala, saha dışında çalkantılı bir dönemde geri dönüyor. Onursal başkan Uli Hoeness, 23 yaşındaki oyuncunun tekrarlayan sağlık sorunlarının ardından, haberlerde yer alan yıllık 25 milyon avroluk maaşını haklı çıkarıp çıkaramayacağını kısa süre önce sorguladı. Ağustos ayındaki sezon öncesi hazırlık döneminde nörolojik absans nöbetleri de geçiren Musiala, 2026-27 sezonunda şu ana kadar yalnızca dört maça çıkabildi.

Kompany ise Ballon d'Or ödüllü Harry Kane'i oyuncuların Münih'te neler başarabileceğinin kanıtı olarak göstererek yıldız oyuncusunun bu zorlu dönemden daha güçlü çıkacağına inandığını söyledi. Kompany, "Onun gibi oyuncular zor bir dönemden geçtiklerinde bundan hem zihinsel hem de fiziksel olarak güç alabilirler," dedi. "Ben geldiğimde o bir 'altın çocuk'tu. Şimdi bütün bu durumla nasıl başa çıktığını görmek özel bir şey. Umarım altı ay sonra hikâye tamamen farklı olur."

Reklam Reklam

Luis Diaz ve Alphonso Davies'ten olumlu haberler

Musiala'nın yaklaşan dönüşünün yanı sıra Kompany, kanat oyuncusu Luis Diaz ve bek Alphonso Davies'in fiziksel durumları hakkında da sevindirici bilgiler verdi. Köln'ün cuma günkü ziyareti Diaz için biraz erken olsa da Kolombiyalı millî oyuncu tam olarak hazır hâle gelmeye yaklaşıyor.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

"Lucho'nun durumu çok iyi. İyi bir hafta geçirdi. Yarın onun için hâlâ biraz erken ama önümüzdeki yedi gün içinde onu yeniden sahaya çıkarabileceğiz," diyen Kompany, Davies hakkında da kısa bir güvence verdi: "Phonzy iyi olacak; şu anda bundan fazlasını söyleyemem."

Kritik kış dönemi öncesi takviyeler geliyor

Sağlık sorunları nedeniyle dört haftalık aranın ardından kendisi de kısa süre önce görevine dönen Kompany için kilit oyuncuların yeniden sahaya çıkması tam zamanında gelen bir destek. Bayern, Avrupa'nın beş büyük ligindeki yenilgisiz tek takım olarak Bundesliga'nın zirvesinde yer alırken Musiala'nın yaratıcılığı, kış arasından önceki sekiz maçta büyük önem taşıyacak.