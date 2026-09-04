Hilal, geleneksel rakibi Ittihad'ın tahtına doğru giden yolda, komşusu Şebab'ı da mağlup ederek Suudi Roshn Ligi'ndeki tarihini yeniden yazdı.

Hilal, bugün cuma günü SHG Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Şebab'ı 2-0 yendi.

"Opta" istatistik ağına göre Hilal, bu galibiyetle Suudi Roshn Ligi'ndeki katılımlarının tarihinde 47 maçlık en uzun mağlubiyetsiz seriye ulaştı.

Bu seri, Kasım 2024'te yine Şebab'ı, yine deplasmanda 2-1 yenerek başlamış; söz konusu dönemde takım 35 galibiyet ve 12 beraberlik elde etmişti.

"Lider", Mayıs 2023 ile Kasım 2024 arasında yakaladığı ve 46 maç boyunca hiç yenilgi almadığı, bu süreçte 42 galibiyet ve 4 beraberlik elde ettiği seriyi böylece geride bıraktı.

Hilal, Suudi Ligi tarihinde en uzun mağlubiyetsiz seriye sahip olan ve Ocak 2014 ile Şubat 2016 arasında 51 maça uzanan Ittihad'ın tarihi rakamına yalnızca 4 maç uzaklıkta kaldı.

Hilal'in Roshn Ligi'ndeki önümüzdeki dört maçı sırasıyla Neom, Teavun, Ittihad ve Riyad'a karşı olacak; rekorda tek başına zirveye oturabileceği beşinci maç ise Hazm'a karşı olacak.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin geçen sezon başından önce gelmesinden bu yana Suudi Roshn Ligi'nde hiç mağlubiyet almadı; Inzaghi takımı 39 maçta çalıştırdı ve bu maçlarda 30 galibiyet ile 9 beraberlik elde etti.