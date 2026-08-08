Biraz daha iki aydan fazla bir süre önce Real Madrid’de başkanlık koltuğu etrafındaki büyük kulis başladığında, o dönem görevde olan ve sonunda koltuğunu koruyan Florentino Perez, kamuoyu önünde çok ses getirecek şekilde “Cristiano Ronaldo ya da Kaka kalibresinde bir oyuncu” için çok kısa süre içinde çok büyük bir teklif sunacaklarını açıklamıştı.

Ancak ne adı geçen Michael Olise Bayern Münih’ten geldi ne de Atletico Madrid’in forveti Julian Alvarez için resmen doğrulanan teklif sonuç verdi. Perez’in telaffuz ettiği “en az 150 milyon euro”luk meblağı da eflatun-beyazlılar şu ana kadar hâlâ harcamadı, ancak RB Leipzig’den Yan Diomande’yi kadrosuna kattı; 125 milyonluk bonservis bedeliyle.

Görüldüğü üzere: Olise, Alvarez, Diomande; hepsi saf hücum oyuncusu. Oysa Real’in Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro’dan oluşan merkez üçlüsünün devrinin sona ermesinden bu yana iki yıldır acil biçimde eksikliğini hissettiği şey, uluslararası seviyede bir 6 numara. Elbette Madrid ekibinin bu büyük boşluğu transfer döneminin sonuna kadar kapatması ihtimal dışı değil. Ancak şimdi Diomande ile birlikte yeniden bir hücum oyuncusuna devasa bir para yatırılması, Real’in transfer piyasasındaki yanlış önceliklendirmesini ortaya koyuyor.

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Rodri’den gelen ret, Real Madrid için ağır bir darbe

Üstelik son dönemde Rodri konusunda her şey hazır gibiydi. Madrid doğumlu oyuncu daha ilkbaharda açıklamıştı; Atletico Madrid geçmişine rağmen eflatun-beyazlılar için oynamayı hayal edebileceğini söylemişti. “Atletico’da oynamış olmam, Real’de oynamama engel değil. Bu yolu izleyen başka oyuncular da var” demişti.

Ancak görünen o ki 6 numara ve Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu, şimdi Manchester City’den Barcelona’ya gitmeye hazırlanıyor. Menajeri Pablo Barquero’nun şimdi açıkça belirttiği üzere, Rodri Real’in teklifini reddetti.

Bu, Real için ağır bir darbe. Kulüp, Rodri’nin Jose Mourinho yönetimindeki yeni başlangıçta, son dönemde kupasız geçen sezonu unutturacak en kritik faktörlerden biri olacağından neredeyse emindi. Ve şimdi tam da nefret edilen ezeli rakip Katalonya’dan araya giriyor.

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Rodri’nin Barcelona’ya beklenen transferi gerçek bir büyük iş

Bu nedenle Real şu an için ortada kalmış durumda. Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve şimdi de Diomande’den oluşan hücum hattının arkasında oyunu düzenleyebilecek yine kimse yok. Şu anki tabloya göre takım, geçmişte her ikisinde de bu yeteneğin eksik olduğu net biçimde görülmesine rağmen, sezona yine bu pozisyonda Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde ile girecek.

Barça açısından ise Rodri’nin beklenen transferi, sadece Real’le bitmeyen çekişme nedeniyle değil, gerçek bir büyük iş. Hansi Flick’in takımı, son olarak ligde Real’i üst üste iki kez küçük düşüren ekip, bir kez daha uzun süreli sakatlanan Frenkie de Jong için acilen ihtiyaç duyduğu üst düzey bir alternatife kavuşuyor. Üstelik Rodri, 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce birlikte dünya şampiyonu olduğu birçok İspanyol oyuncuyu barındıran bir takıma geliyor.

Buna rağmen Real ile Barça arasındaki düellonun dramatik boyutunun giderek daha da arttığını teslim etmemek mümkün değil. Bu çatışma tarihsel olarak büyüdü ve onlarca bölüme yayıldı, ancak yakın geçmişteki kapışmalar, 2000’li yıllarda Figo’nun Barcelona’dan Madrid’e tartışmalı transferi etrafında yaşanan zirve dönemleri hatırlatıyor.

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Real Madrid ile Barcelona arasındaki bitmeyen husumette yeni bölüm

Bir de 2023’ün başında ortaya çıkmasından bu yana La Liga hakemlerine duyulan güveni sarsan ve Real’in Barcelona’ya karşı yürütülen ceza davasına müdahil olarak katıldığı Negreira skandalı etrafındaki, bugün bile için için süren fars var. Bunun sonucu olarak o günden beri özellikle iki kulüp arasındaki El Clasico’da tartışmalı her hakem kararı, Negreira dosyasının merceği altına giriyor.

Bu olay bir çamur savaşını diğerinin peşi sıra getirdi. Real’in davaya katılmasının ardından Barça Başkanı Joan Laporta karşı saldırıya geçti ve Madrid ekibini, tarihsel olarak ve bugün de hakemler tarafından kayrıldığını söylediği “rejimin kulübü” olarak niteledi.

Bu da kurumsal ilişkilerin tamamen çökmesine yol açtı; Perez ile Laporta örneğin Süper Lig planlamasında perde arkasında yakın şekilde birlikte çalışmıştı. Bu ittifakın sonu aynı zamanda El Clasico’lardan önceki geleneksel ortak başkanlık yemeğinin de sonu oldu. Ayrıca Real, birçok durumda VIP locadaki alışılmış onur yerini vermeyi reddetti.

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Real Madrid, Rodri’den gelen ret karşısında nasıl tepki verecek?

Bir de Alvarez meselesi vardı: Perez’in rekor transfer açıklamasının ardından Real, bir basın bildirisiyle Arjantinli oyuncu için Atletico’ya 150 milyon euro teklif ettiğini, ancak bu teklifin şehirdeki rakip tarafından reddedildiğini doğrulamıştı. Uzun süredir Alvarez’le ciddi şekilde ilgilendiği düşünülen Barça ise buna şaşkın şaşkın baktı. Real, kamuoyuna açıkladığı bu teklifle 26 yaşındaki oyuncunun fiyatını muhtemelen kasıtlı olarak yukarı çekti. Alvarez şu anda hâlâ Atletico’nun oyuncusu.

2024 Ballon d’Or dağıtımında yaşanan ve bugünlerde bambaşka bir tona bürünen tırmanışı da unutmamak gerek. Real, o dönemde ödül törenini Rodri’nin Vinicius Junior karşısındaki zaferini protesto etmek için boykot etmişti.

Şimdi ise tam da iki yıl önce Real’in kırmızı çizgisi haline gelen Rodri’nin Katalonya’ya transfer olması, Madrid ekibi için yüzlerinin ortasına inen bir tokat niteliğinde. İki kulüp arasındaki düellonun toksik yoğunluğu artık neredeyse sınır tanımıyor. Devamının geleceği kesin. Ancak Real’in Rodri’nin reddine sportif açıdan nasıl karşılık vereceği belli değil.