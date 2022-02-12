Premier Lig'de sahasında konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kalan Manchester United, dördüncü sıradaki West Ham United'ın önüne geçme fırsatını değerlendiremezken, Cristiano Ronaldo'nun gol orucu da devam etti.

2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi.

Beşi Premier Lig olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen son maçlarda etkisiz kaldı. Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in hareketli oyuna uygun olmadığı öne sürülen Ronaldo, son golünü 30 Aralık'ta takımının 3-1 kazandığı Burnley maçında atmıştı.

2009'dan beri ilk kez

FA Cup'taki Middlesbrough maçı da dahil olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, 2009'dan bu yana ilk kez böyle uzun bir gol atamama serisiyle karşı karşıya kaldı.

Kulüp kariyerinde 688 golü bulunan efsane futbolcu, bu yaz transfer olduğu Manchester United'da tüm kulvarlarda 14 gol atarken, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde etkili oldu.

Real Madrid'de geçirdiği dönemde birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu olmayı başaran ve Lionel Messi ile kıyasıya bir kupa ve gol rekabetine giren Ronaldo, Juventus'un şampiyonluk serisinin sona ermesinin ardından Manchester United formasıyla bir kez daha Ada futboluna geri dönme kararı almıştı.

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