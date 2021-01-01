Altay Bayındır Trabzonspor karşısında bu sezon en fazla pas yaptığı maçı oynadı

Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, Altay Bayındır bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı maçı oynadı.

Sezon başından bu yana topa yeterince sahip olmamakla eleştirilen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanını yüzde 51'lik topa sahip olma oranıyla tamamlarken, sarı-lacivertli takım adına ilginç bir istatistik dikkat çekti. Erol Bulut yönetiminde ilk haftadan beri geriden oyun kurma konusunda çok ısrarcı olmayan ve özellikle kalecisi Altay Bayındır ile sıklıkla uzun vurmaktan çekinmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasında daha farklı bir görüntü çizdi.

Bu sezon yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Altay zorlu deplasmanda bu sezon en fazla pas yaptığı karşılaşmayı geride bıraktı.

Opta istatistiklere göre maçı Serdar Aziz ve Jose Sosa'nın ardından Fenerbahçe'nin en fazla pas yapan üçüncü oyuncusu olarak tamamlayan Altay mücadeleyi 33'ü isabetli 46 pasla tamamladı.

Trabzonspor maçı öncesinde bu sezon en fazla pas yaptığı 90 dakikayı 24'ü isabetli 33 pas yaptığı Kasımpaşa karşılaşmasında oynayan Altay'ın pas sayısındaki bu artış Fenerbahçe'nin oyunundaki değişim çabasını da gözler önüne serdi.

1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından topa yeterince sahip olmamakla eleştirilen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu da basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu konuya dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'nin daha yüksek bir top sahip olma yüzdesine sahip olması gerektiğini ifade eden Belözoğlu, "Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Fenerbahçe önde oynar, önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız Erol Bulut'a inanıyor ve güveniyoruz. Hocamız da bu oynanan oyundan memnun değil" ifadelerini kullanmıştı.