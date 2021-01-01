Altay Bayındır: Bizim için en zor maç Gine

A Milli Takım'ın genç kalecisi Altay Bayındır, kamptaki ortamı ve Euro 2020'deki hedeflerini değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Azerbaycan karşısında çıkan Altay Bayındır, Antalya kampında AA'nın sorularını yanıtladı.

23 yaşındaki kaleci hem takımdaki durumdan hem de son dönemde yaşadığı sakatlıktan bahsetti.

Altay Bayındır ne dedi?

"Hayaller her zaman var, hayaller olmazsa olmaz. Ama başarı için en önemli şey anı yaşamak, ana odaklanmak. Yaptığımız iş hep anlık. Özellikle kaleciler için inanılmaz anlık, saliselik olaylar."

"Önümüzde Gine maçımız var, bizim şu an için en zor maç o. Aşmamız gereken tek maç o, yenmemiz gereken tek maç o. Şimdilik böyle. Sonra İtalya maçı var.

"Gruptaki tüm rakipler güçlü. Azerbaycan ile maç oynadık, onlar da güçlüydü. Herkes bizi yenmek için sahaya çıkıyor."

"Genç kadro avantaj sağlar, genç olmak dinamiklik getirir, dinamikliği olan bir takımız. Enerji yüksek olduğu zaman, saha içinde vereceğin enerji devamlılık olduğu takdirde her zaman sağlıklı sonuçlar verir. Biz de bunun bilincindeyiz. Enerjikliğimizi, sağlıklı, doğru parselasyonla yayıp kullanarak, elimizden geleni yapacağız."

"Ufak tefek ağrılarım oluyor, çünkü basit bir sakatlık atlatmadım. Bir kalecinin yaşayabileceği belki de en büyük sakatlığı yaşadım ama bu da benim için büyük bir tecrübe oldu."

"Sakatlıklar, rahatsızlıklar insanı güçlü kılan şeyler. Sonrasında daha güçlü oluyorsun, hayata daha güçlü bakıyorsun. Ben de bunları yaşıyorum, bunlar benim için bir tecrübe."

Altay Bayındır'ın 2020-21 sezonu performansı

Fenerbahçe'de sezonun en verimli oyuncularından biri olan Altay, 35 maçta görev yaptı. Bu maçların 12'sinde kalesini gol kapatan genç isim, sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı.

Nisan ayından sakatlanan Altay'ın uzun süre forma giyememesi ve Euro 2020'yi kaçırması bekleniyordu. Fakat genç eldiven yaklaşık 1 ay içinde iyileşti ve sezonun son haftasnda oynanan Kayserispor maçında formasına kavuştu.

A Milli Takım'ın Mart ayında oynadığı Dünya Kupası elemelerinde de kadroda olan Altay, oynanan üç maçta da Uğurcan Çakır'ın arkasında kalmıştı.

Altay kariyerinin ilk A Milli Takım maçına, Antalya'da Azerbaycan karşısında çıktı.