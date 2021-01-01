Altay 0-4 Keçiörengücü | Keçiörengücü İzmir'de farka koştu

TFF 1.Lig'de haftanın merakla beklenen maçlarından biri İzmir'de oynandı, 90 dakikadan fark çıktı! Keçiörengücü, Altay'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig'in 21. haftasında, Osman Özköylü yönetiminde ilk maçına çıkan Altay, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Maç boyunca topa daha çok sahip olan ve çok sayıda pozisyona giren Altay olsa da (%65 topla oynama) golleri Keçiörengücü buldu. Konuk takım 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ile öne geçti. Takımın golcü ismi Cem Ekinci de 45. dakikada fileleleri havalandırdı. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 9. golünü kaydetti.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

Altay ikinci yarıya da şanssızlıkla başladı ve 10 kişi kaldı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu dakikadan sonra daha rahat oynayan Keçiörengücü, bir gol daha buldu. 75. dakikada gelişen atakta Altay kalecisi Cihan topa çıkmakla çıkmamak arasında kaldı. Bu hatayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Keçiörengücü, maçın son dakikalarında rakip savunmayı az oyuncuyla yakalayınca farkı arttırmaya devam etti. 33 yaşındaki Süleyman Olgun gelişen kontra atakta attığı golle skoru belirledi: 4-0.

11 hafta sonra bir maçta ikiden fazla gol atan Keçiörengücü, bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Ankara ekibi önümüzdeki hafta Ümraniyespor'u konuk edecek.

Son beş maçında dördüncü kez yenilen Altay ise 35 puanda kalarak ilk altının dışına çıktı. İzmir ekibi bir sonraki maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak.