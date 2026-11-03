Asya futbol takviminde art arda yaşanan değişikliklerin dayattığı bir adım olarak Suudi Profesyonel Lig Birliği, sezonun geri kalan haftalarının programını yeniden düzenlemeye hazırlık olarak, maç tarihleri ile oyunculara ayrılan dinlenme ve iyileşme dönemleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla müsabakanın on üçüncü haftasındaki maçları ertelemeye karar verdi.

Birlik, kararın spor takvimiyle ilişkili gelişmeler ışığında müsabaka programının kapsamlı bir gözden geçirilmesi çerçevesinde geldiğini ve maçların daha uygun biçimde yeniden dağıtılmasına yardımcı olacak ek bir zaman dilimi tanıma, önümüzdeki dönemde müsabakaların temposunda gereken dengeyi sağlama isteğinden kaynaklandığını açıkladı.

Bu bağlamda Birlik, maç programının yeni taslağını görüşmek, müsabaka takvimiyle ilişkili hususları değerlendirmek ve kulüplerin görüş ve önerilerini dinleyerek sezonun geri kalan haftalarının programlanması için mümkün olan en iyi formüle ulaşmak amacıyla kulüplerle bir çalıştay düzenlemeyi planlıyor.

Birlik, gözden geçirme ve ilgili mercilerle koordinasyon sürecinin tamamlanmasının ve yeni programın onaylanmasının ardından, on üçüncü haftadaki maçların yeni tarihlerini ve geri kalan haftaların güncellenmiş dağılımını, benimsenen duyuru mekanizmasına uygun olarak açıklayacağını vurguladı.

Erteleme kararı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun salı günü, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nın yeniden programlandığını duyurmasının ardından geldi. Turnuvanın daha önce 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında belirlenen yapılış tarihi, aynı yılın aralık ayına taşınma kararı alındı.

Bu değişiklik, yerel müsabakaların sorumlularına müsabaka tarihlerini yeniden düzenlemeleri için ek bir alan tanıyacak. Bu durum da Suudi Lig Birliği'ni, Asya futbolu gündemindeki yeni gelişmelere uyum sağlamak amacıyla sezon programını gözden geçirmeye ve on üçüncü haftayı ertelemeye yöneltti.