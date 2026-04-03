2014 Dünya Kupası’nı Almanya Milli Takımı ile kazanan Joachim Löw, gelecek yaz 2026 Dünya Kupası’nda Gana Milli Takımı’nı çalıştıracağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İngiltere, Hırvatistan ve Panama’nın yer aldığı bir grupta Dünya Kupası’na katılacak olan Gana, geçen salı günü teknik direktörü Otto Addo’yu görevden almasının ardından yeni bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor.

"Ghana Soccer" sitesinin aktardığına göre, "Kara Yıldızlar" bu görev için adaylar listesinin başına Löw’ü koyuyor.

Euro 2021’in ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldığından beri Löw, teknik direktörlükten uzak kalma kararı almış ve kulüplerden ya da milli takımlardan gelen birçok teklifi geri çevirmişti.

Ancak yeni meydan okumalara açık olduğunu belirterek kısa süre önce şunları söyledi: "Son iki yıl içinde bazı teklifler aldım ama benim için motive edici değillerdi. Yine de ilgi çekici bulduğum seçenekleri değerlendireceğim."

Şunları da okuyun:

Koora’ya konuşan uluslararası bir avukat: Fas ve Senegal davası göründüğünden daha karmaşık... ve CAS kararına dair beklentim şu

Koora’ya özel.. CAS kararı öncesi Afrika Kupası’nı kutladığı için Senegal cezalandırılır mı?

Umman’dan ayrılışının ardından.. Queiroz, Koora’ya Suudi Arabistan ve Gana’dan gelen tekliflerin gerçeğini açıkladı

Buna rağmen Löw, şu ana kadar Gana Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir iletişim almadığını ifade etti.

Bugün cuma günü "Sky Sport Almanya"ya yaptığı açıklamada, "Resmi düzeyde Gana Futbol Federasyonu’ndan hiçbir yetkili benimle konuşmadı" dedi.

ESPN’e göre, Löw’ün adı gündeme gelmeden önce, Faslı Walid Regragui ile Fransız Hervé Renard, Addo’nun yerine geçmesi için öne çıkan adaylardı.

Federasyon başkanının iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Gana Futbol Federasyonu’nun yeni teknik direktörün kimliğini "bir ya da iki hafta içinde" netleştirmesi bekleniyor.