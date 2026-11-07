Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın Temyiz Komitesi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında yaşanan olaylar nedeniyle milli takımın bazı oyuncularına verilen cezalara karşı Arjantin Futbol Federasyonu'nun yaptığı temyiz başvurusunu kısmen kabul etme kararı aldı; buna göre Nahuel Molina'nın cezası azaltılırken Leandro Paredes'in cezası korundu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre FIFA, eski Atletico Madrid oyuncusu Molina'nın cezasını 7 maçlık men cezasından 4 maça indirdi; ayrıca kendisine kesilen para cezasını da 90 bin dolardan 60 bine düşürdü.

Buna karşılık Uluslararası Federasyon, orta saha oyuncusu Paredes'in 10 maçlık men cezasını, 90 bin dolarlık para cezasıyla birlikte korudu.

Arjantin Federasyonu, resmi bir açıklamada, Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önünde kararlara itiraz etmek üzere kararların gerekçelerini talep edeceğini duyurdu ve cezaların gözden geçirilmesini istemek için "hem olgusal hem de hukuki açıdan yeterli gerekçelere" sahip olduğunu vurguladı.

Bu girişim, "CAS"ın bir başka final maçının krizini, Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini incelediği bir dönemde geliyor; nihai kararını içinde bulunduğumuz kasım ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

Dünya Kupası finalindeki ayrımcı tezahüratlar nedeniyle cezalar

Arjantin Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki maçlarında yaşanan ayrımcı tezahüratlara ilişkin olaylar nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi'nin uyguladığı cezalara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu; bu olaylardan biri de geçtiğimiz temmuz ayında Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getiren ve İspanya'nın 1-0 kazanarak kupayı kaldırmasıyla sona eren finaldi.

FIFA, Arjantin'in Cape Verde, Mısır, İsviçre, İngiltere ve İspanya karşısında oynadığı maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle, Uluslararası Federasyon'un disiplin yönetmeliğinin çeşitli maddelerine dayanarak Arjantin Federasyonu'na 321 bin dolar para cezası vermiş, ayrıca milli takımın maçlarına seyirci girişinin kısıtlanmasına ilişkin cezalar uygulamıştı.

Daha önceki cezalar ayrıca Thiago Almada'nın bir maç men edilmesini ve teknik ekip üyelerinden Roberto Ayala'nın 3 maç men edilmesini de kapsıyordu.

FIFA, geçtiğimiz ağustos ayında, Arjantin Federasyonu'nun, oyuncuların men cezalı olduğu maçların, milli takımın Güney Amerika Futbol Konfederasyonu "CONMEBOL" çatısı altında oynadığı hazırlık maçları ve resmi karşılaşmalar içinde, "hangisi önce gelirse" esasına göre sayılması talebini onaylamıştı.