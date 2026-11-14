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FC Bayern'in zaten kalabalık olan sakatlar listesine görünüşe göre Alphonso Davies de eklendi. Alman rekor şampiyonunda, teşhise ilişkin somut bir endişe var.

Davies, Kanada ile Guatemala arasında oynanan CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında (3-2) henüz tam olarak belirlenemeyen bir sakatlık yaşadı ve yalnızca beş dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Orta Amerika ekibinin atağında kendi ceza sahasına doğru geri çekilirken talihsiz bir şekilde kayıp düşen Davies, ardından gelen şutu engellemek için yeniden ayağa kalktı. Sonrasında ise devam edemeyeceğini belirtmek için çimlere oturdu. Yedek kulübesine giderken başını gözle görülür bir hayal kırıklığıyla salladı.

Kanada yardımcı antrenörü Mauro Biello, maçın ardından Davies'in "vücudunun alt kısmında bir sakatlık" yaşadığını söyledi. Ayrıntılı tetkiklerin daha kesin bir teşhis ortaya koyması bekleniyor. Takım arkadaşı ve maçın golcülerinden Tani Oluwaseyi, "Phonzie'yi yeniden görmek hepimizi çok sevindirmişti. Bu kadar erken oyundan çıkması bizi gerçekten çok sarstı" dedi.

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FC Bayern'de alarm zilleri bir kez daha çalıyor olmalı. Alman rekor şampiyonunda şu anda özellikle hücum hattından Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala ve Luis Diaz olmak üzere çok sayıda oyuncu forma giyemiyor. Saibari (sindezmoz bağ yırtığı) ve Gnabry'nin (kas sakatlığı) büyük olasılıkla bu yıl bir daha maça çıkamayacağı belirtilirken Musiala ve Diaz takım antrenmanlarına kısmen dönmüş durumda. İki oyuncunun milli maç arasından sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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26 yaşındaki Davies'in yeniden uzun süre sahalardan uzak kalması, kendisi açısından özellikle üzücü olur. Sol bek, Mart 2025'te milli takımdayken yaşadığı çapraz bağ yırtığından bu yana, özellikle geçen sezon kendisini etkileyen kas sakatlıklarıyla tekrar tekrar mücadele etti.

Davies, cumartesi günü kicker'in haberine göre Münih'e dönecek ve orada muayene edilecek. Habere göre Bayern'de bir kez daha kas sakatlığı yaşanmasından endişe ediliyor. Kanada basınında bu durum hem milli takım hem de Bayern için "en kötü senaryo" olarak nitelendiriliyor. Canadian Soccer Daily, "Kanadalı kaptanın kâbusu gerçek oldu" başlığını attı.

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Alphonso Davies, FC Bayern'de zaten sakatlık sorunu mu yaşıyordu?

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynanan yarı final rövanşında yaşadığı bir başka kas sakatlığı, Davies'in ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın neredeyse tamamını kaçırmasına neden oldu. Kanada milli takımının kaptanı yalnızca son 32 turunda kısa süreliğine sahaya çıktı. Sakatlanan uyluğu hâlâ sorun yarattığı için Davies, Bayern'le geçireceği sonraki sezonu da düşünerek başka maçlarda oynamamayı ve daha ağır bir sakatlık riskine girmemeyi tercih etti.

Bu sezon ise Davies, Bayern yöneticilerini rahatlatacak şekilde iyi bir form sergiledi ve sağlam bir görüntü verdi. Sol savunmada Nathaniel Brown ile girdiği rekabette bir süre öne bile geçti; ardından sakatlanan Diaz'ın yerine sol kanatta başarılı bir performans gösterdi.

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Ancak son dönemde sakatlık sorunu yaşadığını, Vincent Kompany'nin yerine görev yapan Danks, Mainz 05 deplasmanı öncesinde ima etmişti. Danks bir hafta önce, "Dinlendirilebilecek birkaç oyuncumuz var" demiş ve Davies'in üst üste iki maçta neredeyse tüm süre boyunca sahada kalabilecek durumda olmadığını açıkça belirtmişti.

Bu nedenle Davies, Bayern'in Rheinhessen ekibi karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette ancak yaklaşık 70 dakika sonra oyuna girdi. Buna rağmen Kanada milli takımındaki görevi sırasında bir kez daha sakatlık yaşadı.

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Davies, 2025'te yaşadığı çapraz bağ ve menisküs yırtığından bu yana ilk kez Guatemala karşısında ilk 11'de yer aldı. Ağır sakatlığının ardından, sakatlığın boyutu ancak Münih'e dönüşünden sonra anlaşıldığı için Kanada federasyonuna Münih'ten ağır suçlamalar yöneltilmişti.