Alphonso Davies, Kanada'nın golü esnasında sevinçten çılgına döndü

Alphonso Davies, Kanada'nın perşembe gecesi Dünya Kupası Elemeleri'nde Honduras'ı 2-0 yendiği maçta Twitch canlı yayınında çıldırdı.

Bayern Münih'in sol beki, millî takım arkadaşı Jonathan David topu ağlara gönderdiğinde çığlık atarak büyük sevinç yaşadı.

21 yaşındaki Davies, normalde Kanada ile sahada olacaktı, ancak Covid-19'u atlattıktan sonrakalp rahatsızlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Yine de takımı uzaktan desteklerken tutkuyu da beraberinde getirdi.

Davies'in Kanada'nın Honduras karşısındaki ikinci golüne tepkisini izleyin

Davies, David'in fileleri havalandırmasının ardından "Gol! Jonny!" diye bağırdı.

Alphonso Davies’ reaction to Jonathan David’s goal is pure gold 😂🇨🇦 pic.twitter.com/TYVFZJIkEz — DAZN Canada (@DAZN_CA) January 28, 2022

Kanada'nın Dünya Kupası beklentileri

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri'nde CONCACAF'ın zirvesinde ve dokuz maçta yenilmedikleri için Davies'in heyecanlanacak çok şeyi var.

Davies ve David, ülkeyi yeni zirvelere taşımaya hazır görünen yeni nesil Kanadalı yeteneklerin parlayan yıldızları.

Kanada, tarihinde sadece bir kez Dünya Kupası'nda oynadı (1986) ve bu turnuvada hiç gol atmadı. Ancak bu yakında değişebilir.

İlk dokuz maç sonucunda CONCACAF'ın puan durumu aşağıda:

Takım Averaj Puan Kanada +10 19 ABD +8 18 Meksika +5 17 Panama +1 14 Kosta Rika 0 12 Jamaika -5 7 El Salvador -7 6 Honduras -12 3

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