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Alphonso Davies, Kanada Milli Takımı'nın Guatemala'yı 3:2 yendiği maçta görünüşe göre yalnızca hafif bir kas sakatlığı yaşadı. Bunu The Athletic bildirdi.

Kanada Futbol Federasyonu, muhabir Joshua Kloke'un aktardığı açıklamasında, "Bugün Toronto'da yapılan tıbbi muayenenin ardından Alphonso Davies'in vücudunun alt kısmında hafif bir kas zorlanması yaşadığı doğrulandı. Tıbbi takibinin süreceği Almanya'ya geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlığı nedeniyle henüz beşinci dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Guatemala'nın atağında kendi ceza sahasında geriye doğru hareket ederken talihsiz bir şekilde kayan Davies, ardından gelen şutu engellemek için bir kez daha ayağa kalktı. Sonrasında oyuna devam edemeyeceğini belirtmek için çimlere oturdu. Yedek kulübesine giderken gözle görülür biçimde hayal kırıklığı içinde başını salladı.

Kanada'nın yardımcı antrenörü Mauro Biello, maçın ardından vücudun alt kısmında olası bir sakatlıktan söz etti. kicker ve Bild'in haberlerine göre Davies, bir kez daha muayene edilmek üzere Münih'e dönüş yolunda.

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Davies, Mart 2025'te yaşadığı çapraz bağ kopmasının ardından kas sakatlıklarıyla tekrar tekrar mücadele etmişti. Bunlar nedeniyle ülkesinde düzenlenen son Dünya Kupası'nın büyük bölümünü kaçırdı. Davies, yalnızca son 32 turunda 20 dakikayı biraz aşan bir süre forma giyebildi.

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Alphonso Davies sakatlığına nasıl tepki verdi?

Davies, One Soccer adlı platforma verdiği röportajda sahalara kısa sürede dönebileceği konusunda pek iyimser görünmedi. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu tam olarak söyleyemese de bir şeyden emindi: "Orada bir şey var."

Davies, "Arka adalede dört sakatlık yaşamak, çok dikkatli olmanız gereken bir durum. Aynı sakatlığı tekrar tekrar yaşadığınızda bir noktada bir şey kopabilir ve o zaman ameliyattan söz ederiz. Korktuğum şey bu. Gerçekten çok zor" dedi. Şimdi "pozitif kalmak", "iyileşmeye odaklanmak ve mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde geri dönmeye çalışmak" için elinden geleni yapacağını söyledi.

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Yine de bir kez daha sakatlanmak ve bunun sonucunda sahalardan uzak kalmak onu "hayal kırıklığına uğratıyor ve öfkelendiriyor. Sakat olmak hiçbir zaman keyifli değil, özellikle de arka adalede birbiri ardına yaşanan sakatlıklarla mücadele ederken. Zor zamanlarda her zaman pozitif kalmaya çalışıyorum ama şu anda hayal kırıklığı yaşıyorum."

Davies, son dönemde Bayern Münih'te iyi bir performans sergilemiş ve savunmanın solunda yaz transferi Nathaniel Brown ile girdiği rekabette bir süre öne geçmişti. Ardından sakatlanan Luis Diaz'ın yerine sol kanatta oynayarak da etkileyici bir performans gösterdi.

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Davies, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıktı; üç gol attı ve beş golün asistini yaptı.