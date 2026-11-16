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Alphonso Davies, Kanada milli takımının Guatemala'ya karşı oynadığı maçta (3-2) görünüşe göre yalnızca hafif bir kas sakatlığı yaşadı. Bunu The Athletic bildirdi.

"Bugün Toronto'da yapılan tıbbi muayenede, Alphonso Davies'in vücudunun alt kısmında hafif bir kas zorlanması yaşadığı doğrulandı. Almanya'ya dönecek ve orada tıbbi gözetim altında tutulmaya devam edecek." Kanada Futbol Federasyonu'nun açıklamasını muhabir Joshua Kloke aktardı. tz ve Münchner Merkur, Davies'in yedi ila on gün sahalardan uzak kalacağını yazıyor.

26 yaşındaki oyuncu, Concacaf Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlığı nedeniyle henüz beşinci dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Guatemala'nın bir atağında kendi ceza sahasında geri geri giderken talihsiz bir şekilde ayağı kayan Davies, ardından gelen şutu engellemek için bir kez daha ayağa kalktı. Sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret etmek üzere çimlere oturdu. Yedek kulübesine giderken gözle görülür biçimde hayal kırıklığıyla başını salladı.

Kanada'nın yardımcı antrenörü Mauro Biello, maçın ardından olası bir "vücudun alt kısmında sakatlık" durumundan söz etti. kicker ve Bild'in haberlerine göre Davies, yeni bir muayeneden geçeceği Münih'e dönmek üzere yola çıktı.

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Davies, Mart 2025'te yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından defalarca kas sakatlıklarıyla mücadele etmişti. Bunlar nedeniyle ülkesinde düzenlenen son Dünya Kupası'nın büyük bölümünü kaçırmıştı. Davies, yalnızca son 32 turunda 20 dakikayı biraz aşan bir süre forma giyebilmişti.

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Alphonso Davies sakatlığına nasıl tepki verdi?

Davies, One Soccer'a verdiği röportajda sahalara kısa sürede dönebileceği konusunda pek iyimser görünmedi. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu tam olarak söyleyemediğini belirten oyuncu, bir şeyden emin olduğunu söyledi: "Bir şey var."

Arka adalesinde dört kez sakatlık yaşamanın "çok dikkatli olunması gereken bir durum" olduğunu söyleyen Davies, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı sakatlığı tekrar tekrar yaşadığınızda bir noktada bir şey kopabilir ve o zaman ameliyattan söz ederiz. Korktuğum şey bu. Gerçekten çok zor." Davies, şimdi "pozitif kalmak", "iyileşmesine odaklanmak ve mümkün olduğunca hızlı ve güvenli biçimde geri dönmeye çalışmak" için elinden geleni yapmak istediğini belirtti.

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Yine de yeniden sakatlanmasının ve buna bağlı olarak sahalardan uzak kalmak zorunda olmasının kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını ve öfkelendirdiğini" söyledi: "Sakat olmak hiçbir zaman hoş değil, özellikle de arka adalenizde birbiri ardına sakatlıklarla mücadele ediyorsanız. Zor zamanlarda hep pozitif kalmaya çalışıyorum ama şu anda bu durum hayal kırıklığı yaratıyor."

Davies, son dönemde Bayern Münih'te iyi bir form yakalamış ve sol bekte yaz transferi Nathaniel Brown ile girdiği forma rekabetinde bir süre öne geçmişti. Ardından sakatlanan Luis Diaz'ın yerine sol kanatta da başarılı bir performans sergilemişti.

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Davies, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta üç gol atıp beş golün de asistini yaptı.