Alper Potuk yıllık ücretinde indirime gitti!

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Alper Potuk, yıllık ücretinde ciddi bir indirime gitti.

Son dönemlerdeki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Alper Potuk, ile 2022 yılına kadar olan sözleşmesinde indirime gitti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Alper'in yıllık ücretinde oyuncunun kendi isteği doğrultusunda %40 oranında indirime gidildiği duyuruldu.

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Alper Potuk'un yıllık ücreti ne kadar?

2017 yılında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 5 yıllığına uzatılan Alper Potuk'un yıllık ücreti resmi olarak açıklanmamıştı ancak oyuncunun sabit ücretinin 2.2 milyon euro olduğu konuşuluyordu.

Bu durumda Alper Potuk, yıllık ücretindeki indirimin ardından sezon başına yaklaşık 1.3 milyon euro kazanacak.

Ali Koç: "Futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay"

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya bu davranışından ötürü teşekkür edilirken, Başkan Ali Koç da şöyle konuştu: "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur."

Damien Comolli: "İlk defa böyle bir duruma rastlıyorum"

Sportif Direktör Damien Comolli'nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu: "Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır."