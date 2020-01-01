Alper Pirşen: Max Kruse riskli bir pozisyona düştü

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin son durumunu Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi değerlendirdi.

'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin riskli bir karar aldığını söyleyerek, uzlaşmaya yanaşmadığını belirtti.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Pirşen'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Oyuncudan bir süre önce bize ihtarname geldi. Burada ödenmesi gereken bir peşinat vardı. Bir anlamda Şubat, Mart ve Nisan ayı maaşlarını istedi. Süreç içinde Şubat ayı ücretini zaten ödemiştik. Sadece Mart ve Nisan ayı talepleriyle ilgili bir çekince koyduk. Yaklaşık 5-6 gün önce bununla ilgili TFF ve FIFA kriterlerine uygun uzlaşma metni sunduk. Kulübümüzün finansal durumlarını anlatan bir sunum yaptık. Burada kulübümüzün sorumluluğun bir kısmını alacağı bir öneride bulunduk. Futbolcu da toplantıda yer aldı. Daha sonra futbolcu apar topar ameliyat oldu. Anladığım kadarıyla ameliyat sonrası da dahil bu süreci planlamış. Bir anda hepimizin şaşkınlıkla karşıladığı bir tehdit ihtarında bulundu. Genel bir mutsuzluk olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tamamen bir para konusu olamaz. Hukukta bazı olaylar siyah-beyazdır, bazı olaylar gridir. Şu an gri bir olay yaşıyoruz. FIFA kurallarında 2 aylık maaşını alamayan ouncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesh etme hakkı var ama içinde bulunduğumuz dönemde de FIFA'nın tavsiyeleri var."

Daha fazla takım

"FIFA taraflara uzlaşma önerildi. Bu uzlaşmanın içerisinde de şeffaflık, samimi olamak, gerçekçi olmak, ölçülü olmak gibi şeyler var. Bu süreçte bizim pandemi dönemi ödemelerimiz tamamlandıktan sonra uzlaşma prosedürüne uyulmayıp bir fesih geldi. Biz de bunun haksız olduğu kanaatindeyiz."

"Bundan sonra ne olacak? Tabii futbolcu başka kulüplerle anlaşmaya çalışacak. Bu kulüplere ciddi riskler de yaratabilir. Bize de bu tip kulübüyle fesih yapmış oyuncular önerildi ama biz prensip olarak uzak durduk. Çünkü bu riski taşımak istemiyorduk. Şimdi futbolcu böyle riskli bir pozisyona düştü. Başka bir takımla anlaşma yaparken menajeri diğer kulüplere 'daha sonra tazminat ödeme zorunluluğunu olabilir' diye hatırlatma yapmak zorunda."

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"Futbolculara iki öneri sunduk. Biri, bu süreçteki zararı en az %30 olarak görüyoruz. Bunun %15'ini size yansıtalım, geri kalanı bize yansısın. Diğer opsiyonumuz da eğer bunu şeffaf bulmuyorsanız yapılacak denetimler sonrasında açıklanacak zararı bekleyelim. Bu zarar oranında indirim yapalımdı."

"Kruse bana gelse, napalım deseydi, 'sıkıntılı bir durum uzak duralım' derdim. Muhtemelen meslektaşlarım da aynı şeyi söylemiştir kendisine. Ama demek ki futbolcunun karakteri böyle. Zannediyorum kolay para derdine düşmüş."

"Son bir örnek vereyim Lassana Diarra böyle bir işlem yaptığı için 10 milyon euro'luk bir tazminat ödedi ve uzun bir süre kulüp bulamadı. Başka bir örnek Bas Dost. Sözleşmesini Sporting ile tek taraflı feshetti. İşin sonunda kulübüyle tekrar 1 yıllık anlaşma yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu iş bu kadar ucuz değil."