Alpaslan Öztürk'e Avrupa'dan iki talip var

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alpaslan Öztürk'e iki Avrupa kulübü talip oldu.

HABER | Burak Özdemir @burakozdemr

Bir yandan takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Letonya maçı öncesi kadroya çağrılan, Göztepe'nin başarılı ismi Alpaslan Öztürk şimdiden transfer döneminin yıldızı oldu.

Avrupa'dan da talipleri var

Alpaslan Öztürk özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

Gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan'ın talipleri Türkiye ile sınırlı değil.

Türkiye'ye transfer olmadan önce Beerschot ve Standard Liege formaları giyen Alpaslan'ı doğduğu ülke olan Belçika kulüpleri de yakından takip ediyor. İki Belçika Pro League kulübünün bu transfer için ciddi girişimleri var.

Göztepe'ye odaklandı

Transfer haberleriyle ilgilenmeyen Alpaslan Öztürk ise tüm dikkatini Göztepe'ye vermiş durumda. Başarılı oyuncunun şimdilik tek hedefi İzmir ekibiyle Süper Lig'i en iyi yerde tamamlamak.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, üstün performansının ödülünü A Milli Takım'a seçilerek aldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 15 maça çıkan başarılı isim 2 de gol atma başarısı gösterdi.

Alpaslan Öztürk'ün kariyerinden satırbaşları

Futbola doğduğu ülke olan Belçika'da başlayan Alpaslan, 2009 yılında İngiliz ekibi Birmingham'ın alt yapısına katıldı. 2011 yılına kadar İngiltere'de kalan 27 yaşındaki oyuncu 2013 yılında Standard Liege ile sözleşme imzaladı.

Belçika ekibi tarafından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralanan Alpaslan Öztürk, 2017 yılında Elazığspor'un yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu 2018 yılında Göztepe'nin oyuncusu oldu.