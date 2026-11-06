Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, takımın içindeki birçok önemli konu hakkında konuştu. Bunların başında Cole Palmer'ın İngiltere milli takım kadrosundan çıkarılma kararı geliyordu. Alonso ayrıca Chelsea'nin sakat oyuncularına dair tıbbi güncellemeleri ve önümüzdeki maçlardaki oynama durumlarını da açıkladı.

Bu açıklamalar, Alonso'nun bugün cuma günü, önümüzdeki pazar oynanacak Sunderland karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında geldi. Söz konusu maç, Premier Lig'in onuncu hafta müsabakaları kapsamında yer alıyor. Chelsea, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor ve lider Arsenal'in 8 puan gerisinde.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in, Palmer'ı daha önceki birçok kampta yer almaması nedeniyle kadro dışı bırakması konusunda oyuncuyla konuşup konuşmadığına ilişkin tutumu hakkında Alonso, "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu konuyu konuşmadık, tüm dikkatimiz pazar günü oynayacağımız maça yoğunlaşmış durumdaydı. Cole'un sunduğu performanstan son derece memnunuz, işini severek yaptığını ve hücum hattındaki diğer oyuncularla mükemmel bir uyum içinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca takımın gelişmesine ve ilerlemesine, hedeflerimize ulaşmasına yardımcı oluyor. Her şeyin biraz zaman gerektirdiğinin de tamamen farkındayız. Onun kalitesinden, zihniyetinden ve takım arkadaşları üzerindeki olumlu etkisinden çok memnunum."

Palmer'ın bir önceki milli takım kampında yer almamasıyla ilgili herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı ya da ülkesinin milli takımında oynama isteği hakkındaki bir soruya karşılık İspanyol teknik direktör, kulübün iç çalışmalarının öncelik olduğunu vurguladı: "Bu detaylara girmedik. Biz maçlar oynuyoruz ve yalnızca Chelsea'nin işlerine, performansı nasıl geliştireceğimize ve ona maçlarda daha etkili olması için nasıl yardımcı olacağımıza odaklanıyoruz. Sadece Chelsea hakkında konuşuyoruz, kulüpte bize yetecek kadar işimiz var ve her hafta sonu odaklanmamız gerekiyor. Benim etkide bulunabileceğim ve hakkında konuşabileceğim alan budur."

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Oyuncunun içinde bulunduğu mevcut döneme ilişkin değerlendirmesi ve baskıyla ne ölçüde başa çıktığı konusunda Alonso şunları ifade etti: "Cole'un iyi bir futbol ortaya koymaya ve Chelsea'de oynamanın keyfini çıkarmaya odaklanması gerekiyor. Tottenham maçının ardından kırmızı kart konusunu zaten konuştuk, ancak diğer konuların çoğu maça, futbola ve en iyiyi nasıl ortaya koyabileceğimize dayanıyor."

Milli takımların teknik heyetleriyle ilişkisinin niteliği ve oyunculardan çekilmelerini isteyip istemediği konusunda Alonso tutumunu net bir şekilde açıkladı: "Hayır, bunu asla talep etmedim. Bir oyuncu fiziksel olarak tam hazır olduğunda çağrılabilir hale gelir, hazır olmadığında ise milli takımın tıbbi ekibine uygun bilgileri sağlamaya çalışarak birlikte karar veririz. Bazen çağrı oyuncunun lehine olmayabilir; örneğin Anselmino, son on gün içinde daha iyi antrenman yaptıktan sonra Arjantin milli takımına çağrıldı. İlk çağrısını alması onun için çok önemli, aynı durum diğer oyuncular için de geçerli."

Orta saha yıldızı Moises Caicedo'nun fiziksel kondisyonuyla ilgili olarak Alonso şunları söyledi: "Son maçın ardından Moises bazı küçük sorunlar yaşadı. Yarın birkaç tıbbi durumun incelenmesini bekliyoruz ve Caicedo da bunların arasında. Mesele, baldırda doğrudan bir sakatlıktan ziyade bir rahatsızlık hissiyle ilgili."

Alonso, Maxence Lacroix ve Joao Pedro ikilisinin durumuna da değindi: "Yarınki maça yetişmelerini beklemiyoruz. İyileşme süreçlerinin nasıl ilerleyeceğini ve iki haftalık milli ara döneminin ardından kaydedecekleri gelişmeyi göreceğiz. Leeds karşılaşmasından önce ek güncellemeler vereceğim."

Kaleci Emiliano Martinez'in son durumu ve oynama kararıyla ilgili olarak ise Alonso şöyle konuştu: "Pazar günkü maçtan önce son antrenmanımız var ve kararımızı o zaman vereceğiz, ancak çok iyi antrenman yapıyor. Emi'nin geri dönüşe hazır olmak için büyük bir çaba göstermesi gerçekten harika. Takımın bir parçası olmak için dönüşü, öngörülen zaman çizelgesinin önüne geçti. Yarın son incelemeyi yapacağız ve pazar günü nihai kararı vereceğiz."