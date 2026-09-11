Portekizli Pedro Neto, bugün cuma günü Chelsea ile sözleşmesini uzatarak Londra kulübündeki kariyerine 2032 yılına kadar devam edecek. Önceki sözleşmesinin hâlâ 5 yıl daha sürecek olmasına rağmen atılan bu adım, iki tarafın da aralarındaki ortaklığı sürdürmeye olan bağlılığını yansıtıyor.

Chelsea, 2024 yılında Wolverhampton'dan yaklaşık 60 milyon euro karşılığında takıma katılan Neto'nun sözleşmesini yenilediğini açıkladı. Oyuncu ise kulüpte kalmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Bu harika bir an. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum ve burada daha fazla başarı elde etmek istiyorum."

26 yaşındaki Neto, Chelsea ile geçirdiği iki sezonda 135 maça çıktı; bu maçlarda 21 gol atıp 19 asist yaptı ve takımın UEFA Konferans Ligi ile 2025 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına katkıda bulundu.

Bu sezona gelince Neto, Chelsea'nin Xabi Alonso yönetiminde Premier Lig'de oynadığı 3 maçtan 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve bir gol kaydetmeyi başardı.

Neto'nun sözleşmesinin uzatılması, Stamford Bridge'e transfer olmasından bu yana takım projesinin temel bir parçası hâline gelmesinin ardından, kulübün hücum hattındaki bu unsurlarından birini uzun süre elinde tutma isteği ışığında, oyuncunun Chelsea'nin planlarındaki yerini teyit ediyor.