Alonso'nun ordusunda bir açık: Gary Neville, endişe verici krizini çözmesi için Chelsea'ye tavsiye verdi

Chelsea'de kaleci mevkisi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Fulham galibiyetine rağmen Chelsea'nin file bekçisi Robert Sanchez, takımın yediği ilk goldeki büyük hatası ve ikinci goldeki bir başka hatası nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Chelsea, Premier Lig'deki sezon açılışında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Karşılaşma ilk haftanın kapanışında oynandı.

İngiltere'de, İspanyol kalecinin Xabi Alonso'nun takımında güçlü bir şekilde mücadele etmek istemeleri halinde birinci kaleci mevkisini doldurabileceği konusunda şüpheler dile getiriliyor.

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"AS" gazetesine göre, İngiliz futbol efsanesi Gary Neville, Arjantinli Emiliano Martinez'i Londra kulübünün kalesi için olası bir aday olarak önerdi.

Neville şunları söyledi: "Müsait mi değil mi bilmiyorum ama Emi Martinez Chelsea'ye katılmalı. Robert Sanchez endişe verici ve maliyetli hatalar yapıyor."

Gerçekte iki tarafın koşulları uyumlu ve her şey Arjantinlinin Chelsea'ye katılmasına yol açabilir.

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Bir yandan Martinez, Aston Villa'da kritik bir durumdan geçiyor. 2025-2026 sezonunun Unai Emery yönetimindeki son sezonu olması bekleniyordu ancak sağ elindeki sakatlığı işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Juventus'a transferi kesinleşmiş gibi görünüyordu ancak mali sorunlar nedeniyle sekteye uğradı ve İtalyan kulübü Vicario ile anlaşmakla sonuçlandı. Bunun yanı sıra Aston Villa, ligin açılış maçında ilk on birde yer almayan Japon oyuncu Zion Suzuki ile anlaştı.

Tüm işaretler Arjantinlinin Aston Villa'da temel bir oyuncu olmayacağını gösteriyor, dolayısıyla ayrılık yakınlaşmış durumda ve bu, futbol kariyeri için en iyisi olabilir.

Chelsea ise Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsa üst düzey bir kaleciye ihtiyaç duyuyor.

Robert Sanchez, şampiyonluğa ulaşan takımların sahip olduğu üst düzey kaleci değil, ya da en azından şu ana kadar değildi. Bu yüzden Xabi Alonso, mücadele etmek istiyorsa kaleci mevkisinde acilen bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor.

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