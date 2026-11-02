Alonso, Lavia'nın Manchester United karşısındaki parlak performansının sırrını açıkladı

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, kulübün sonunda orta saha oyuncusu Romeo Lavia'nın en iyi versiyonunu izlemeye başladığını vurgulayarak, oyuncunun sürekli yaşadığı sakatlık sorunlarını geride bıraktıktan sonra iyi bir duruma geldiğini belirtti.

22 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Southampton'dan Chelsea'ye katılmasından bu yana uzun süre fiziksel sorunlar yaşadı ve geçtiğimiz hafta İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool karşısındaki maça kadar Chelsea forması altında 90 dakikalık resmi bir müsabakayı tam olarak oynayamamıştı.

Ancak Lavia formunu sürdürdü ve Chelsea'nin Manchester United'ı 2-0 yendiği maçta göz dolduran bir performans sergiledikten sonra, yalnızca dört gün içinde ikinci kez maçın tamamını oynadı.

Alonso, Chelsea'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Romeo'nun kendini daha iyi hissettiğini, daha güçlü hale geldiğini ve daha fazla dakika oynayıp daha büyük yükler taşıyabileceğine dair özgüveninin arttığını biliyoruz."

Şöyle devam etti: "Anfield'da maçın tamamını oynamaktan, 72 saatten kısa bir süre sonra Manchester United karşısında bu performansı ve bu enerjiyi sergilemeye geçti. Bazen zihinsel taraf fiziksel yeteneklerden daha önemlidir ve artık Lavia iyi bir zihinsel durumda."

Alonso, Liverpool, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı formasıyla en üst seviyelerde oynadıktan sonra orta saha hattının temposunu kontrol etme konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Bu nedenle Lavia'nın Manchester United karşısında ortaya koyduğu performansı övmeye özen gösterdi.

Chelsea'nin teknik direktörü şöyle devam etti: "Üst düzey bir performanstı. Son üç hafta boyunca Romeo'nun en iyi seviyelerini sergilediğini izledim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir orta saha oyuncusu açısından son derece eksiksiz bir performanstı. Pek çok iyi şey yaptı ve onun adına mutluyum; büyük bir övgüyü hak ediyor."

Şunları ekledi: "Pek çok şeyi doğru yaptı; her zaman savunma hattı ile hücum oyuncuları arasındaki bağlantı noktasıydı, ayrıca oyunun yönünü değiştirmeyi başardı, birçok doğru karar aldı ve büyük bir canlılık ve rekabetçi bir ruh gösterdi."

Alonso sözlerini şöyle tamamladı: "Mesele yalnızca bu maçla ilgili değil; son iki ya da üç hafta boyunca son derece iyi bir seviye ortaya koyuyor ve onun adına çok mutluyum."