Enzo Fernandez'in Chelsea'den ayrılma ihtimalleri, teknik direktör Xabi Alonso'nun Arjantinli oyuncuyu İngiltere Lig Kupası'ndaki Luton karşılaşması için takım kadrosundan çıkarmasının ardından alevlendi. Bunun yanında, Manchester City'nin transfer döneminin kapanmasından önce Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için teklif sunmak üzere harekete geçebileceğine dair haberler de gündemde.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, yaz öncesinde Stamford Bridge'den ayrılmak istediğini açıkça belirten Enzo Fernandez, Chelsea'nin Luton karşılaşması için açıkladığı kadroya alınmadı. Xabi Alonso ise bu kararın tamamen sportif olduğunu vurguladı.

İngiltere'de ise haberler, Manchester City'nin transfer döneminin kapanmasından önce orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için teklif sunmayı değerlendirdiğine işaret ediyor.

İspanyol teknik direktör, Arjantinli milli oyuncunun yokluğunun önemini azaltmaya çalıştı ve onun "son derece profesyonel" bir oyuncu olduğunu, antrenmanlarını da iyi bir şekilde yaptığını vurguladı.

Alonso, kararının takım oyuncularının oynama dakikalarının yönetimiyle ve maça özgü belirli ihtiyaçlarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Alonso, Luton karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu tamamen bugünkü maçla ilgili bir durumdu. Oynamak için dakikalara ihtiyaç duyan başka oyuncularımız da var."

Enzo'yu kadro dışı bırakma kararını ne zaman aldığı sorulduğunda teknik direktör net bir yanıt verdi: "Çarşamba akşamı. Bu, benim aldığım bir karardır."

Alonso ayrıca, Enzo'nun ligdeki bir sonraki maçta, pazar günü Stamford Bridge'de Brighton karşısında oynanacak müsabakada geri dönmesi için kapıyı açık tutmaya özen gösterdi ve şunları söyledi: "Enzo iyi bir profesyonel. İyi çalışıyor ve bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Bunlar basitçe, bu gece oynadığımız maçı düşünerek almamız gereken kararlar. Pazar günü göreceğiz."

İngiltere'de Manchester City'nin Arjantinli oyuncuya ilgi duyduğuna dair çıkan haberlerin ardından, Enzo Fernandez'in yokluğu daha da büyük bir önem kazandı.

"Sky Sports" kanalına göre Manchester City, salı günü akşam saat 23.00'te sona erecek transfer döneminin kapanmasından önce Enzo'yu kadrosuna katmak için teklif sunma ihtimalini değerlendiriyor. Chelsea ise teklifi dinlemeye hazır olduğunu gösteriyor.



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