Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso'ya, Manchester City ve kulübün Premier Lig kurallarına yönelik ciddi ihlaller işlemekle ilgili tüm suçlamalardan mahkûm edilmesine ilişkin davanın gelişmeleri soruldu.

Chelsea, Premier Lig'in altıncı haftasında yarın cumartesi günü Stamford Bridge'de Bournemouth ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Football.London sitesi, Alonso'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. İspanyol teknik adam şöyle konuştu: "City davasının önemi mi? Elbette bir karar var, ancak sabırlı olmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Komitenin nihai cezaları açıklamasını beklemeliyiz. Komite üyelerinin, tüm koşulları değerlendirecek kadar bağımsızlığa sahip olduklarını düşünüyorum."

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Şöyle ekledi: "Elbette ben bu konuda uzman değilim ve ne söylersem söyleyeyim ya da görüşümüz ne olursa olsun, kararı almaktan sorumlu olanlar onlar. Buna saygı göstermemiz ve sabırlı olmamız gerekiyor. Ne olacağını öğreneceğimiz an elbette gelecek, ama bu biraz daha fazla zaman alabilir."

Alonso şunları kaydetti: "Öncelikle temyiz süreci var. Ardından komitenin alacağı tedbirleri açıklamasını beklememiz gerekiyor, sonra ne olacağını göreceğiz. Bize gelince, bu konu bizim elimizde değil. Yargı komitesinin bağımsızlığına saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ve kurallara uyma zorunluluğuyla birlikte ne olacağını göreceğiz."

Şunu vurguladı: "Önceden bir hüküm vermeyeceğim ve kararı beklemeyi tercih ederim. Son aşamaya yaklaşıyoruz ve ne olabileceğine dair net bir resme sahibiz, ancak ben davanın tarafı değildim, bu yüzden benim sorunum değil."

İspanyol teknik direktör, yarınki maç öncesi Chelsea'nin durumuna ilişkin ise şunları söyledi: "Moises Caicedo oynamaya hazır. İyi bir şekilde antrenman yaptı ve şu an iyi durumda, oynamaya hazır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Joao Pedro, Reece James ve Palmer bu hafta antrenman yapabildi mi? Evet, antrenman yapabildiler. Bazıları diğerlerinden önce antrenmanlara başladı, Marc Guiu da öyle."

Şöyle ekledi: "Bu dönemi iyi değerlendirdik ve bu zaten belirlediğimiz plandı. Brentford'u, sorun yaşayan bazı oyuncularla karşıladığımızı biliyorduk, ancak artık iyi antrenman yaptılar ve oynamaya hazır hâle geldiler."

Şunu vurguladı: "Palmer geçen hafta boyunca antrenman yaptı ve kendini daha iyi hissetti. Acele etmek istemedik, çünkü önümüzde zaman vardı. Cole için en önemli şey, tam formunu geri kazanması, oyunun keyfini çıkarması ve kendini iyi hissetmesi. İyi hissetmediğinde, Brentford maçında olduğu gibi, zorlandığını görebiliyoruz."

Şuna değindi: "Jamie Gittens'ın durumu nasıl mı? Yarınki maça hazır olmayacak. Uluslararası ara ile ilgili kötü haber bu. Ayak bileğinden sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak."

Şunu kaydetti: "Josh Acheampong'u oynatmayı düşünüyor musun? O zaten birkaç maç oynadı ve kesinlikle oynamaya hazır. Artık daha olgun ve daha agresif bir şekilde oynuyor, Premier Lig'de rekabet etmenin ne gerektirdiğini kavramaya başladı."

Şöyle tamamladı: "Yüksek yoğunlukta ve hızlı bir tempoyla oynayan bir takıma karşı zorlu bir mücadele vereceğiz; onunla karşılaşmak çok fazla çaba gerektiriyor."