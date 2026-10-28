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FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP
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Alonso'dan Chelsea yıldızının sakatlığı hakkında açıklama: Büyük ihtimalle milli ara sonrasına kadar yok

Liverpool - Chelsea
Liverpool
Chelsea
Lig Kupası
X. Alonso
J. Pedro
İngiltere
İspanya
Brezilya

Blues'un teknik direktörü yanıt verdi: Liverpool karşısında gol sevinci yaşayacak mı?

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, bu akşam Carabao Kupası son 16 turunda Anfield'da Liverpool ile karşılaşacağı maçta hücum planını değiştirmek zorunda kalacak.

Olası değişiklik, Alonso'nun maç öncesi basın toplantısında söylediği üzere, Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı ihtimali nedeniyle gündeme geliyor.

Joao Pedro, antrenman sırasında sakatlandı ve takımının geçen cumartesi kendi sahasında Tottenham'a 2-0 kaybettiği maçta forma giyemedi.

Alonso, Joao Pedro'nun büyük ihtimalle en erken kasım ayı sonuna kadar dönemeyeceğini açıkladı.

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İspanyol teknik direktör şöyle konuştu: "(Joao Pedro) uyluğunda bir sakatlık yaşıyor ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bekleyip görelim, ne kadar süre yok olacağını göreceğiz. Bu konuda tahminde bulunmak istemiyoruz, ama önümüzdeki maçlara hazır değil."

Alonso, Joao Pedro'nun "büyük ihtimalle" gelecek ay yapılacak milli ara dönemi sonrasına kadar forma giyemeyeceğini belirtti. Bu da, dizindeki bir sakatlık nedeniyle son kamptan uzak kalmasının ardından Brezilya Milli Takımı'na da kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Chelsea açısından ise asıl zorluk, eski Brighton forvetinden yoksun nasıl oynanacağı noktasında yatıyor. Alonso'nun Tottenham karşısında gerçek bir forvet olmadan oynama ve Danny Welbeck'i yedek bırakma kararı büyük şaşkınlık yarattı; özellikle Welbeck'in Liverpool karşısında ilk on birde yer almak için gösterdiği ısrarlı çaba düşünüldüğünde.

Bu akşam, 2005 yılında oyuncu olarak Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alonso için duygusal bir gece olacak. Bu, 2024 yılında Bayer Leverkusen ile ve geçen sezon Real Madrid ile mağlup olmasının ardından, rakip bir takımın teknik direktörü olarak Anfield'daki üçüncü maçı olacak.

Chelsea'nin Liverpool'a gol atması halinde nasıl bir tepki vereceği sorulduğunda ise şöyle dedi: "Elbette tüm saygımla sevinç gösteririm, çünkü oyuncuyken Liverpool ile dostane bir ilişkim vardı. Ama şimdi farklı bir roldeyim; takımımı desteklemem ve onun için savaşmam gerekiyor."

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