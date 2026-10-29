Brezilyalı Estevao, bir yıl içinde en çok konuşulan ve övgü toplayan genç yeteneklerden biri olmaktan, Chelsea'de yedek kulübesine oturmaya giderken, teknik direktör Xabi Alonso'nun kararları taraftarlar ve gazeteciler tarafından sorgulanıyor.

Geçen sezonun bir bölümünde Estevao, Chelsea ile umut vaat eden bir başlangıç yapmasının ardından dünya futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında sayılıyordu.

Ancak teknik direktör değişikliğinin ardından ilk 11'deki yer alışları nadir hale geldi. Xabi Alonso, İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'a penaltılarla kaybedilen maçta 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu yedek kulübesinde tutmasının ardından, bu oyuncuya neden güvenmediğiyle ilgili soruları yanıtladı.

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Estevao bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı; ilk 11'deki tek yer alışları ise Chelsea'nin herhangi bir Avrupa kupasında oynamaması nedeniyle Lig Kupası'nın ilk turlarındaki iki maçla sınırlı kaldı.

Alonso şöyle konuştu: "Durumunu anlıyorum ve kuşkusuz daha mutlu olabilirdi. Bütün oyuncular oynamak ister. Her şeyin doğru zamanı gelecek ve fırsatının geleceğinden eminim; bu benim sorumluluğum. Bunu yönetmemiz gerekiyor ve sezonun uzun olacağını, herkesin fırsatını bulacağı anların geleceğini biliyoruz."

Geçen sezonun aynı dönemine dönüldüğünde Estevao, Palmeiras'tan 34 milyon euro karşılığında transfer edilmesinin nedenlerini doğrulayan performanslar sergiliyordu. Brezilyalı kanat oyuncusu, kanatlardaki çıkışları ve yetenekleriyle dikkat çekmiş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı harika bir gol kaydetmişti.

Olumsuz bir son

Ancak Stamford Bridge'deki ilk sezonu, geçen nisan ayında erken sona erdi; İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Carlo Ancelotti'nin kadrosunda yer alabileceğine dair beklentilere rağmen, diz arka adalesinde yaşadığı sakatlık onu Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmaktan mahrum bıraktı.

Chelsea, yaz transfer döneminde Xabi Alonso ile anlaşarak onu Liam Rosenior'ın yerine kalıcı teknik direktör yaptı. Göreve geldiğinden bu yana Alonso, Estevao'ya Premier Lig'de yalnızca sınırlı oynama fırsatı verdi; bazı maçların son dakikalarında ona yedek olarak güvendi.

Oynama süresinin azalması üzerine, takımı Liverpool karşısında desteklemek için seyahat eden Chelsea taraftarları, maç boyunca tezahüratlarının büyük bir bölümünü Estevao'nun adını haykırmaya ayırdı; bu, oyuncunun daha fazla oynama fırsatı bulmasını görmek istediklerine bir işaretti.