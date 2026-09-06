Alonso: Chelsea'nin yıldızını Arsenal karşısında riske atmanın anlamı yok

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'in üçüncü haftasında Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı oynanan maçta Levi Colwill ve Moises Caicedo ikilisinin ilk on birde yer almamasının nedenini açıkladı.

Alonso, Chelsea'yi ilk iki haftada Fulham (3-2) ve Brighton'a (4-3) karşı galibiyete taşımayı başarırken, Arsenal ise Coventry City'yi (3-0) ve Aston Villa'yı (1-0) mağlup etti.

İlk iki maçta ilk on birde yer alan Colwill yedek kulübesinde otururken, Caicedo kadro dışında kaldı.

Alonso, maçın başlamasına dakikalar kala "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Colwill hafta içinde küçük rahatsızlıklar yaşadığı için ilk on birde değil."

Moises Caicedo'nun yokluğuyla ilgili olarak ise "BBC": kanalının aktardığına göre şu açıklamayı yaptı: "Oynamaya çok yakındı. Ancak şu an risk almanın bir anlamı yok. Dikkatli olmamız gerekiyor."

Mikel Arteta ile olan dostluğuyla ilgili olarak da Alonso açıklamalarını şöyle tamamladı: "Onu görmeyi dört gözle bekliyorum. Ancak hakem düdüğünü çaldığı an, maç başlayacak."

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